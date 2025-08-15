Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Nghệ An ban hành lệnh khẩn cấp khôi phục hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ

Nguyễn Thuấn

15/08/2025, 10:40

Mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại hơn 3.800 tỷ đồng tại Nghệ An, trong đó hệ thống hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc và bảo đảm giao thông thông suốt.

Quốc lộ 7 qua địa bàn huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng bão số 3, nhiều đoạn bị khoét sâu 1-2m
Quốc lộ 7 qua địa bàn huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng bão số 3, nhiều đoạn bị khoét sâu 1-2m

Mưa lớn kéo dài kết hợp hoàn lưu bão số 3 đã khiến nhiều tuyến giao thông trọng yếu của Nghệ An hư hỏng nặng. Theo thống kê, 15 cầu giao thông và 8 cầu treo bị phá hủy hoàn toàn. Quốc lộ 16 tuyến huyết mạch nối các xã miền Tây tan hoang sau lũ. Quốc lộ 7 tuyến quan trọng kết nối vùng đồng bằng lên miền Tây Nghệ An cũng bị tàn phá nghiêm trọng.

Ngày 13/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc và bảo đảm giao thông trên các tuyến: Quốc lộ 16, Quốc lộ 7, Quốc lộ 48, Quốc lộ 48C, Đường tỉnh 541, Đường tỉnh 543, Đường tỉnh 543B, Đường tỉnh 543C, Đường tỉnh 543D và Đường tỉnh 544.

Các điểm khắc phục trải dài ở nhiều xã như Thông Thụ, Quế Phong, Mường Quàng, Tri Lễ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Nậm Cắn, Tương Dương, Mường Xén, Con Cuông, Châu Khê, Tam Quang, Tam Thái, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Quỳ Châu, Châu Tiến, Tiền Phong, Quỳ Hợp, Mường Chọng, Bình Chuẩn, Yên Hòa, Cam Phục, Mường Lống, Yên Na, Lượng Minh, Hữu Khuông, Na Ngoi, Mường Típ và Hùng Chân.

Theo quyết định, đối với các vị trí sạt lở taluy dương, đất đá tràn từ thượng nguồn về bồi lấp mặt đường và công trình, tỉnh Nghệ An yêu cầu xử lý sạt trượt, dọn đất đá, khơi thông rãnh dọc, đồng thời khi cần thiết phải gia cố bằng kè rọ thép đá hộc hoặc giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Đối với các đoạn bị sạt lở gây đứt đường, sẽ sửa chữa, gia cường công trình hoặc mở đường tránh tạm thời để thông xe, sau đó hoàn thiện. Nếu taluy âm bị ăn sâu, sẽ gia cố bằng kè rọ thép đá hộc, cọc thép hình hoặc cọc cừ, bảo đảm bề rộng mặt đường tối thiểu 4 mét để lưu thông tạm thời.

Các hư hỏng lề đường sẽ được gia cố hoặc hoàn trả kết cấu cũ. Mặt đường bị lún sụt, nứt vỡ sẽ được san gạt, gia cố và phục hồi khi thời tiết thuận lợi. Hệ thống cầu, cống và thoát nước sẽ được khơi thông, vét bùn đất, gia cố bằng bê tông xi măng, bê tông cốt thép hoặc rọ thép đá hộc để bảo đảm an toàn. Hệ thống an toàn giao thông bị hư hỏng cũng được yêu cầu sửa chữa, thay thế và bổ sung ngay, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.

Các công trình khẩn cấp trên giao cho Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, tổng kinh phí tạm tính là 300 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các đoạn tuyến thuộc dự án đang bảo hành, xác định nguyên nhân hư hỏng và xử lý theo quy định. Đồng thời, các đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm ngân sách.

