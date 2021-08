Đề xuất cho 25.000 shipper được hoạt động liên quận, huyện tại TP.HCM

Cụ thể, Sở Công Thương đề xuất chỉ cho phép shipper đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng Covid-19 từ ngày 13/8 trở về trước được tham gia hoạt động trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội.

Ước tính có 17.449 shipper đã tiêm mũi một trên địa bàn 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức tính đến 0h ngày 28/8. Sở Công thương dự báo có thể huy động được 25.000 shipper. Còn tính theo 14 quận/huyện đã trừ vùng có nguy cơ cao thì còn khoảng 12.513 shipper. Theo Sở Công Thương TP.HCM.

Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp ứng dụng shipper chịu trách nhiệm lập danh sách shipper đủ điều kiện gửi về Sở Công Thương để đưa vào dữ liệu “tra cứu shipper” phục vụ cơ quan chức năng tra cứu trực tuyến khi cần thiết.

Sở Công Thương ước tính có 17.449 shipper đã tiêm mũi một trên địa bàn 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức tính đến 0h ngày 28/8. Sở Công thương dự báo có thể huy động được 25.000 shipper. Còn tính theo 14 quận/huyện đã trừ vùng có nguy cơ cao thì còn khoảng 12.513 shipper.

Đại diện Sở Công Thương, cho biết: "Đội ngũ shipper vốn thông thạo mạng lưới giao thông sẽ giúp vận chuyển hàng hóa đến từng hộ dân tốt hơn khi được hoạt động trên toàn thành phố. Trong điều kiện giãn cách, mỗi shipper có thể giao nhận 20-25 đơn hàng/ngày. Nếu huy động được 25.000 shipper, có khả năng phục vụ nhu cầu khoảng 500.000-650.000 hộ gia đình.

Về giải pháp tăng cường vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân, Sở cho rằng phương thức "mua hàng trực tuyến - giao hàng không chạm" cần được phát huy để hạn chế tiếp xúc. Bởi thực tế hiện nay, hệ thống phân phối hàng hóa không còn phân bổ tương xứng với mật độ dân cư, cần có sự luân chuyển hàng hóa để phục vụ người dân tốt hơn. Hơn nữa, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các website, sàn giao dịch thương mại điện tử có nguồn hàng cũng là đối tác của các doanh nghiệp shipper nên việc phối hợp sẽ thuận lợi.

Do đó, Sở Công Thương đề xuất UBND TP.HCM cho phép shipper được hoạt động liên quận, huyện, TP.Thủ Đức và giải pháp kiểm tra shipper là tra cứu trực tuyến thông tin shipper và giấy xét nghiệm nhanh Covid-19. Nếu được chấp thuận, Sở sẽ triển khai, đề nghị doanh nghiệp shipper có văn bản cam kết chấp hành đầy đủ quy định liên quan, làm căn cứ để shipper được tham gia phân phối hàng hóa.

Về chi phí xét nghiệm, Sở Công Thương cũng đề xuất doanh nghiệp shipper chủ động liên hệ, tổ chức xét nghiệm định kỳ cho shipper và chi phí do doanh nghiệp chi trả. Tổ chức xét nghiệm nhanh cho shipper, định kỳ 3 ngày/lần với danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện cấp giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 do Sở Y tế hướng dẫn.

Cũng trong ngày 28/8, UBND TP.Thủ Đức cũng phối hợp với Grab để người dân trên địa bàn có thể đặt đơn hàng đi chợ hộ thông qua ứng dụng. Theo đó, Grab sẽ là bên cung ứng nền tảng gom đơn đặt hàng từ người dân ngay trên ứng dụng, việc thực hiện mua hàng và giao hàng sẽ do các lực lượng chức năng và đại diện các phường của TP.Thủ Đức phụ trách.

Đại diện Be Group cho biết: Hiện nay, Be Group đang vận hành một đội ngũ với hơn 3.000 tài xế beBike (xe 2 bánh) đã được tiêm vaccine mũi 1 đảm bảo đủ sức khỏe và điều kiện hỗ trợ cho người dân. Ngoài ra, tính năng Đi chợ hộ đã được triển khai trên ứng dụng Be hơn 1 năm nay, mang lại sự quen thuộc, dễ thao tác cho người dân trên địa bàn TP.HCM nói riêng và các địa phương có ứng dụng Be nói chung.

Bên cạnh đó, người dùng chỉ được lựa chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên ứng dụng để giảm thiểu các tiếp xúc vật lý. Trường hợp người dùng chưa có thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán, tài khoản ngân hàng số, ví điện tử, có thể lựa chọn nhanh chóng tạo 01 tài khoản ngân hàng số Cake by VPBank hoặc bất kỳ tài khoản ví điện tử nào. Đơn vị cung ứng hàng hóa sẽ tạo lập một gian hàng trực tuyến trên ứng dụng, đối với trường hợp chưa đăng ký trên ứng dụng. Gian hàng sẽ hiển thị đầy đủ các mặt hàng có sẵn theo combo với mức giá niêm yết bình ổn, có thể cập nhật theo từng thời điểm.

Đại diện Tiki cho biết, nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời sách giáo khoa và văn phòng phẩm phục vụ cho nhu cầu học tập của các em học sinh trong năm học 2021 trên địa bàn TP.HCM, Tiki đề nghị cơ quan chức năng xem xét và cho phép nhân viên Công ty Tikinow Smart Logistics (là đơn vị vận chuyển hàng hóa của Tiki) được phép hoạt động vận chuyển sách giáo khoa và văn phòng phẩm cho người dân thành phố.

Ngoài việc thực hiện nguyên tắc 5K, Tiki cam kết sẽ tuân thủ các quy định và nguyên tắc phòng chống dịch bênh được Bộ Y tế, UBND TP.HCM, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan ban ngành khác trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ.