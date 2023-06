Giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục tăng

Theo kết quả khảo sát mới đây của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, trong những tháng đầu năm 2023, nhu cầu tìm mua chung cư cao cấp tăng 70%, trung cấp tăng 45% và bình dân tăng 65% so với cuối năm 2022. Riêng tại Hà Nội, khảo sát của batdongsan.com cho thấy, trong tháng 5 vừa qua, phân phúc chung cư cho thuê tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng với mức độ quan tâm tăng 8%. Còn báo cáo Savills Việt Nam thống kê rằng giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội đã giảm 14%/năm, trong khi giá bán trung bình tăng 13%/năm.

KHU VỰC TÂY HỒ DẪN ĐẦU VỀ MỨC TĂNG GIÁ

Nhiều đơn vị ghi nhận mức giá tăng cao nhất là ở các dự án chung cư thuộc quận Tây Hồ và khu vực xung quanh. Chị Lan Phương, chủ một căn hộ rộng gần 150m2 tại Tây Hồ Tây, chia sẻ căn hộ này chị đã cho người nước ngoài thuê dài hạn từ cuối năm 2022, thông qua một văn phòng môi giới, nhưng thời gian gần đây, chị liên tục nhận được các cuộc gọi hỏi mua hoặc thuê lại. Khi chị thử đề cập về giá thì họ đều trả cao hơn giá gốc chị mua tầm 50% và muốn thuê cao hơn giá chị đang cho thuê từ 100 – 150 USD/tháng.

Không ít sàn giao dịch bất động sản cũng cho biết, hiện nay, các dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công, Lạc Long Quân… đều tăng giá mạnh so với giá gốc mở bán cách đây một vài năm trước. Ví như dự án The Nine trên đường Phạm Văn Đồng có giá gốc gần 50 triệu đồng/m2 thì nay được chào bán 65 – 80 triệu đồng/m2; dự án Heritage West Lake tọa lạc trên đường Lạc Long Quân có giá gốc trung bình 123 triệu đồng/m2, thì hiện đang được chào bán tầm 140 triệu đồng/m2…

Theo anh Trần Vân, một môi giới bất động sản tại Tây Hồ Tây, số lượng dự án chung cư mới mở bán ở khu vực này rất hiếm và đều có mức giá khoảng 100 triệu đồng/m2. Còn những dự án đã đi vào sử dụng nhiều năm như 6th Element, Phú Mỹ Complex, lạc Hồng Lotus… thì hiện cũng tăng ít nhất gấp rưỡi so với giá gốc, cao hơn nhiều so với thời điểm đầu năm.

Cũng theo anh Vân, giá nhà khu vực Tây Hồ Tây tăng nhanh khi có thông tin Chính phủ đã phê duyệt đồ án quy hoạch trụ sở làm việc của 36 bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của đoàn thể ở khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Theo đó, 13 bộ, ngành sẽ được bố trí về khu Tây Hồ Tây rộng 35 ha, gồm gần 21 ha thuộc phường Xuân La (quận Tây Hồ) và 14 ha phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm). Về lộ trình, giai đoạn 2023 - 2025, các cơ quan sẽ chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng, trụ sở; 2026 - 2030 sẽ xây dựng, hoàn thành trụ sở của một số cơ quan có nhu cầu cấp thiết di dời; 2031 - 2035 sẽ xây dựng trụ sở các bộ, ngành còn lại và công trình công cộng. Theo quy hoạch, các toà trụ sở cao 12 - 25 tầng; khối công cộng phụ trợ, dịch vụ thương mại cao 6 - 24 tầng... Từ đó, kéo theo sự gia tăng nhu cầu về nhà ở nơi đây.

Ngoài ra, tại khu vực này, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất Đông Nam Á của Samsung với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD gồm 16 tầng nổi, 3 hầm đã được xây dựng và đi vào hoạt động; Trung tâm thương mại Lotte Mall Hanoi có tổng mức đầu tư 600 triệu USD sắp khai trương vào cuối năm 2023 cũng tạo thêm “lực đẩy” khiến thị trường bất động sản khu vực Tây Hồ Tây thêm “hot”.

Hơn nữa, Tây Tây Hồ có môi trường sống lý tưởng, hạ tầng đồng bộ, là nơi tập trung đông người nước ngoài, chuyên gia cao cấp và giới nhà giàu. Bởi vậy, khu vực này thường xuyên dẫn đầu thị trường bất động sản cho thuê với tỷ suất lợi nhuận lên tới trên 6%/năm, thậm chí có sản phẩm đạt trên 10%.

GIÁ BÁN TĂNG 13%, GIÁ CHO THUÊ TĂNG 4,5%

Ngoài khu vực Tây Hồ Tây, nhìn chung, giá bán và cho thuê chung cư trên địa bàn Hà Nội đều tăng mạnh. Theo thống kê của One Mount, hầu hết các phân khúc bất động sản vẫn còn ảm đạm, nhưng với chung cư tại Hà Nội lại chứng kiến sự tăng giá không ngừng, duy trì mức tăng 13% mỗi năm. Giá cho thuê trung bình hiện vào khoảng 10 triệu đồng/tháng, tăng 4,5% so với năm trước. Điều này cho thấy “đầu ra” của phân khúc căn hộ luôn có “cửa sáng” vì nguồn cung phục vụ nhu cầu ở thực ít hơn nguồn cầu.

“Tại Hà Nội, lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ năm 2022 là 4,4%, gấp 1,7 lần tỷ suất cho thuê của nhà mặt phố. Với tỷ suất lợi nhuận này, chủ nhân của căn hộ tránh được phần lạm phát tầm 4 - 4,5%/năm nếu giữ tiền mặt, và còn sinh lời từ phần trăm lợi nhuận tăng giá vốn trong tương lai. Mà khi giá thuê tăng, đồng nghĩa với giá bất động sản nơi đó cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư lựa chọn căn hộ như một hình thức đầu tư sinh dòng tiền đều đặn và dài hạn”, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing nhận định.

Xét về giá bán, ông Trung cho rằng sẽ có xu hướng tăng chứ khó có thể giảm. Bởi điểm danh tất cả các yếu tố đầu vào, không có yếu tố nào có thể tác động kéo giảm giá căn hộ, nhất là với phân khúc trung và cao cấp: Vấn đề pháp lý còn nhiều vướng mắc, quỹ đất ngày càng hạn hẹp, tiền thuê các đối tác quốc tế tăng; sắp tới, khi bỏ khung giá đất, giá đền bù tiệm cận giá thị trường nên sẽ tăng cao hơn…