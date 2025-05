Giá điện tăng 4,8%, những doanh nghiệp ngành nào bị ảnh hưởng tiêu cực?

Nhận định về kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán tháng 5, chứng khoán Yuanta cho rằng động lực tăng trưởng kinh tế cả nước đang chuyển từ ngoại lực bên ngoài sang nội lực bên trong. Và dư đia chính sách tiền tệ không còn nhiều trong khi chính sách tài khóa mới cần có thời gian để hấp thụ vào nền kinh tế.

Tiêu dùng nội địa đang cho thấy xu hướng mạnh mẽ hơn trong hai tháng gần đây, tuy nhiên, tiến độ đầu tư công dường như vẫn chưa thực sự đạt được kỳ vọng khi vốn giải ngân đầu tư công tính tới 30/4 đạt khoảng 15,88% kế hoạch năm 2025, thấp hơn 5% so với cùng kỳ. Thủ tướng cũng đang chỉ đạo rất sát sao và đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công, Chính phủ đang rất nỗ lực và quyết liệt trong việc đẩy nhanh đầu tư công, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kiên định 8% thì ở thời điểm này đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng.

Trên thị trường tài chính, giá vàng và tỷ giá đồng loạt tăng cao và có dấu hiệu đầu tư tích trữ khi nguồn cung vàng nguyên liệu tiếp tục thu hẹp, nhu cầu mua USD trong dân tăng, thăng dự thương mại co hẹp trong khi dữ trự ngoại hối không còn dồi dào. Ngoài ra, thị trường tài chính toàn cầu cũng nhiều biến động trước một số xung đột địa chính trị và căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn cao.

Về thị trường chứng khoán, chỉ số VN-Index điều chỉnh mạnh về gần đường trung bình 20 tháng và đóng cửa ở mức 1,226.3 điểm (-6.2% so với tháng 03/2025). Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu quay trở lại giai đoạn tích lũy trung hạn cho thấy thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp trong tháng kế tiếp với thanh khoản thấp.

Chỉ báo tâm lý giảm về vùng bi quan cho thấy các nhà đầu tư đang thận trọng hơn với triển vọng dài hạn của thị trường và các nhóm cổ phiếu có thể sẽ có diễn biến phân hóa. Xu hướng dài hạn 5 tháng tới 1 năm vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

Các nhóm cổ phiếu đáng chú ý gồm điện, bất động sản, ngân hàng, vật liệu xây dựng, xây dựng, khai khoáng, vận tải...

Với riêng nhóm điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân lên mức 2.204,06 đồng/kWh từ ngày 10/5/2025, tương đương với mức tăng thêm 4,8% so với lần tăng giá điện gần nhất vào 11/10/2024.

Nếu như trước đây khoảng 2 năm tăng giá điện một lần với mức tăng khoảng 6%-8% thì những năm gần đây tần suất tăng giá điện trở nên nhanh hơn do chi phí sản xuất điện tăng nhanh. Giá thành sản xuất điện chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố đầu vào về sản lượng điện phát, giá than, dầu, khí, tỷ giá ngoại tệ. Mặc dù giá dầu, khí, than trong xu hướng giảm nhưng tỷ giá tăng cao có thể là nguyên nhân dẫn đến đợt tăng giá lần này, và một phần để bù đắp khó khăn tài chính của Tập đoàn EVN những năm gần đây.

Điện chiếm khoảng 3% tổng cấu thành rổ tính CPI nên khi giá điện tăng 1% thì CPI tăng 0,03%, với mức tăng giá điện từ 10/05/2024 là 4,8%, ước tính sẽ làm tăng CPI cả năm 2025 lên khoảng 0,07-0,10 điểm phần trăm. Nhìn chung, tăng giá điện tác động không đáng kể lên CPI cả năm 2025 và dự báo lạm phát cả năm 2025 vẫn trong mức mục tiêu dưới 4,5% mà Chính phủ đã đề ra.

Doanh nghiệp phát điện sẽ hưởng lợi lớn nhất, chủ yếu do khả năng thanh toán của EVN cải thiện, hỗ trợ dòng tiền và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngoài ra, nhóm xây lắp điện có thể hưởng lợi khi tình hình tài chính EVN cải thiện, các dự án nguồn, lưới điện có thể được thực hiện tốt hơn. Yuanta ưa thích cổ phiếu: GEG, REE.

Ngược lại, một số ngành sản xuất sử dụng nhiều điện sẽ bị ảnh hưởng như: xi măng, thép, hóa chất, giấy. Vì chi phí điện chiến tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất của các doanh nghiệp này nên việc tăng giá điện có thể làm tăng giá vốn hàng bán của các doanh nghiệp.