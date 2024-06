Giá tăng gần 49%, lãnh đạo VHC đăng ký bán hơn 40.000 cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Kim Đào thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Đào, Giám đốc Tài chính kiêm Thành viên HĐQT Vĩnh Hoàn đăng ký bán 40.007 cổ phiếu VHC. Nếu thành công bà Kim Đào sẽ giảm sở hữu từ 362.287 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ, về 322.280 cổ phiếu, chiếm 0,14% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/6 đến ngày 27/7.

Về diễn biến giá cổ phiếu, nếu chốt mức giá thấp nhất là 53.400 đồng/cp (29/3/2023) và lên đỉnh 84.000 đồng/cp (20/9/2023) và 1 năm sau giá cổ phiếu này giảm về còn 79.300 đồng (chốt phiên ngày 28/3/2024), tương ứng tăng 48% và nay điều chỉnh giảm về còn 71.500 đồng/cổ phiếu (24/6/2024).

Mới đây, SSI Research đã nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu VHC từ "trung lập" lên "khả quan" để phản ánh tiềm năng phục hồi từ nửa cuối năm 2024.

Cụ thể: theo dữ liệu của Agromonitor, trong tháng 5/2024, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 167,3 triệu USD (+5% so với cùng kỳ, đi ngang so với tháng trước), trong đó sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 21% so với cùng kỳ. Mặc dù, xuất khẩu sang Mỹ giảm 2,1% so với cùng kỳ trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 1% so với cùng kỳ, được bù đắp bằng mức tăng đáng kể ở các thị trường khác nhỏ hơn như Trung Đông (+31% so với cùng kỳ) và Nam Mỹ (+44% so với cùng kỳ). Giá bán trung bình tại các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì ở mức thấp lần lượt là 2,98 USD/kg (-19% so với cùng kỳ) và 1,91 USD/kg (-17% so với cùng kỳ) trong tháng 5/2024, tuy nhiên mức tăng trưởng sản lượng chung duy trì trên 20% so với cùng kỳ ở mỗi thị trường.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy, tại thị trường Mỹ, giá bán bình quản tiếp tục phục hồi chậm qua từng tháng kể từ mức đáy của tháng 12/2023.

VHC ghi nhận kết quả tương tự khi thị trường xuất khẩu chính là Mỹ (chiếm 62% tổng doanh thu). Trong tháng 5/2024, VHC ghi nhận tổng doanh thu đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ), nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh hơn tại thị trường Châu Âu (+21% so với cùng kỳ), thị trường nội địa (+47% so với cùng kỳ) và các thị trường khác (+26% so với cùng kỳ).

Doanh thu xuất sang Mỹ đi ngang so với cùng kỳ trong khi doanh thu từ thị trường Trung Quốc tăng 12% so với cùng kỳ, vẫn vượt trội so với toàn ngành. Trong tháng 5, sản phẩm phụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã lấy lại đà tăng trưởng khi đạt mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là +15% và +28% so với cùng kỳ, góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu tổng thể.

Khi nhu cầu dần phục hồi tại các thị trường xuất khẩu chính, chúng tôi kỳ vọng VHC sẽ ghi nhận tăng trưởng ở cả sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân trong nửa cuối năm 2024, khi Q4/2023 là quý có mức nền so sánh thấp của ngành. Chi phí cá giống và thức ăn thủy sản giảm (bình quân giảm lần lượt -6% và -8% so với cùng kỳ trong 5T2024) sẽ hỗ trợ tăng trưởng biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng trong năm 2024.

Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng VHC sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 11,7 nghìn tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ) và 1,26 nghìn tỷ đồng (+29,5% so với cùng kỳ). Trong năm 2025, chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng sẽ đạt lần lượt là 13,4 nghìn tỷ đồng (+14,6% so với cùng kỳ) và 1,66 nghìn tỷ đồng (+31,5% so với cùng kỳ).

SSI Research giả định sản lượng tiêu thụ cá tra tăng 10% so với cùng kỳ trong khi giá bán bình quân giả định đạt mức 3,5 USD/kg (năm 2024 là 3,3 USD/kg); biên lợi nhuận gộp cải thiện 290 điểm cơ bản trong năm 2025.

Tại mức giá hiện tại là 75.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 19/6/2024), VHC đang giao dịch ở mức P/E 2024 và 2025 lần lượt là 13,6x và 10,3x. Chúng tôi áp dụng hệ số P/E mục tiêu không đổi là 12x để ước tính lợi nhuận năm 2025 và đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới là 88.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 16%).