Giá tăng, Phó tổng MSB đăng ký bán hơn 1,5 triệu cổ phiếu

Bà Đinh Thị Tố Uyên thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE).

Theo đó, bà Đinh Thị Tố Uyên, Phó Tổng Giám đốc MSB đăng ký bán ra 1.570.500 cổ phiếu MSB nhằm mục đích đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến ngày 6/9 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu thành công, bà Uyên sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 109.200 cổ phiếu, chiếm 0,0054%.

Trước đó, ông Phạm Lê Việt Anh, con trai bà Lê Thị Liên – Thành viên HĐQT MSB cũng thông báo sẽ bán toàn bộ hơn 2,1 triệu cổ phiếu ngân hàng trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 30/08/2023 nhằm mục đích đầu tư tài chính.

Nếu bán thành công, ông Việt Anh cũng sẽ hạ sở hữu tại MSB từ hơn 4,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,206% xuống còn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,1%.

Mới đây, MSB vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ - trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng 233%, đạt 811 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 327,7 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.



Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh 88% so với cùng kỳ năm ngoái từ 557,7 tỷ còn 65 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, MSB báo lãi trước thuế hơn 2.021 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (1.841 tỷ).

Luỹ kế 6 tháng năm 2023, thu nhập lãi thuần của MSB đạt hơn 4.368 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; Hoạt động dịch vụ thu được khoản lãi gần 1.082 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ - trong khi đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 17% từ 561 tỷ xuống 465 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 66% từ 662 tỷ xuống 222,8 tỷ;

Thêm vào đó, MSB trích gần 903 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (cùng kỳ chỉ trích 56 tỷ đồng), do đó MSB báo lãi trước thuế tăng hơn 6% so với cùng kỳ đạt hơn 3.548 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu MSB đóng cửa ở mức 14.100 đồng/cổ phiếu, tăng 11% trong 1 tháng trở lại đây. Ước tính với mức giá này, Phó Tổng Giám đốc MSB sẽ thu về hơn 22,1 tỷ đồng.