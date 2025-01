Hà Nội: Dự báo số ca mắc sởi có thể tăng cao trong 3 tháng đầu năm 2025

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội cho biết trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 83 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 23 quận, huyện; tăng 16 trường hợp so với tuần trước (67 trường hợp).

Cộng dồn năm 2024, Hà Nội ghi nhận 9.305 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số mắc giảm 77% so với năm 2023. Từ đầu năm 2025 đến nay, ghi nhận 88 trường hợp mắc. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2025 chưa ghi nhận ổ dịch.

Trong tuần qua, thành phố ghi nhận 102 trường hợp mắc sởi tại 22 quận, huyện; giảm 18 trường hợp so với tuần trước. Cả năm 2024 ghi nhận 566 trường hợp tại 30/30 quận, huyện, thị xã, số mắc tăng so với năm 2023, song không ghi nhận ca tử vong. Từ đầu năm đến nay, ghi nhận 102 trường hợp tại 22/30 quận, huyện, thị xã, tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi gồm: 11 trường hợp dưới 6 tháng; 10 trường hợp 6-8 tháng; 8 trường hợp 9 - 11 tháng, 24 trường hợp 1 – 5 tuổi, 20 trường hợp 6 - 10 tuổi, 29 trường hợp > 10 tuổi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát công tác xử lý ổ dịch sởi trong trường học tại Chương Dương, Hoàn Kiếm; Hoàng Liệt và Mai Động, Hoàng Mai.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, dịch sởi trong tuần có số mắc giảm so với tuần trước nhưng vẫn ở mức cao, chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ.

Dự báo số mắc sởi có thể tăng cao trong 3 tháng đầu năm 2025 do sự gia tăng giao lưu, tiếp xúc trong giai đoạn nghỉ tết Nguyên đán, tương tự theo xu hướng diễn biến dịch giai đoạn năm 2018-2019.

Ngoài bệnh sởi, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 21 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm 6 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 2.554 trường hợp mắc, 0 tử vong; giảm so với năm 2023. Tính từ đầu năm, ghi nhận 25 trường hợp. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2025 chưa ghi nhận ổ dịch nào.

Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận 1 trường hợp mắc uốn ván tại Mỹ Đức (nữ, 72 tuổi, tiền sử có vết thương ở cẳng tay phải). Các dịch bệnh khác như: liên cầu lợn, não mô cầu, Covid-19… không ghi nhận trong tuần.

Trong tuần này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp và tại cộng đồng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Tổ chức hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân, ổ dịch theo quy định.

Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện rà soát tiền sử tiêm chủng vaccine sởi của trẻ em từ 1-5 tuổi, người tiếp xúc gần với các ca bệnh sởi dương tính, học sinh học cùng lớp/cùng trường với bệnh nhân sởi để tư vấn đi tiêm chủng bổ sung đầy đủ ít nhất 2 mũi vaccine có thành phần sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế và Giáo dục trong công tác giám sát, phòng chống, xử lý các ca bệnh, ổ dịch bệnh sởi, tay chân miệng, thủy đậu... trong trường học. Phối hợp triển khai công tác tiêm chủng vaccine trong trường học cũng như việc rà soát, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh cho con em đi tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine theo quy định.