Hải Phòng hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân di dời khỏi khu chung cư xuống cấp

Theo thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, kết quả kiểm định đánh giá chất lượng chung cư trên địa bàn thành phố cho thấy, trong 205 chung cư, có 97 chung cư nguy hiểm cấp D.

Hiện Hải Phòng đã thực hiện phá dỡ 22 chung cư cũ nguy hiểm cấp D, số chung cư nguy hiểm cấp D còn lại là 75 chung cư. Trong đó, quận Ngô Quyền có 55 chung cư, đang thực hiện phá đỡ 34 chung cư; quận Lê Chân 13 chung cư; quận Kiến An 4 chung cư; quận Hồng Bảng 3 chung cư, tương ứng với khoảng 2.660 hộ dân.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, cho biết kết quả kiểm định của đơn vị tư vấn đã đánh giá các khu chung cư Vạn Mỹ có tỷ lệ kết cấu chính hư hỏng so với toàn bộ công trình từ 65% đến 86%. Đối với các khu chung cư cấp D còn lại, tỷ lệ kết cấu chính hư hỏng so với toàn bộ công trình đều hư hỏng trên 65%, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Việc di dời người dân khỏi các khu chung cư xuống cấp được căn cứ theo điểm c Khoản 2, Điều 59 Luật Nhà ở 2023, quy định các trường hợp phải phá dỡ nhà chung cư bao gồm: nhà chung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp.

Hiện nay, đã có 2 khu tập thể thuộc Khu chung cư Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, đang có dấu hiệu bị nghiêng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân, Sở Xây dựng Hải Phòng đề xuất giao UBND các quận không đưa các hộ dân quay trở lại sinh sống tại chung cư cấp độ D.

Về việc bố trí chỗ ở và di dời người dân tới các khu chung cư trên địa bàn thành phố, Giám đốc sở Xây dựng cho biết, hiện tại, quỹ nhà chung cư của Hải Phòng còn khoảng 846 căn hộ. Ttrong đó, khu chung cư HH1-HH2, HH3-HH4 Đồng Quốc Bình có khoảng 500 căn, các chung cư 7 tầng Vĩnh Niệm, 5 tầng Cát Bi, 5 tầng Kênh Dương, 5 tầng Khúc Thừa Dụ, Đ2 Đồng Quốc Bình, N1-N2 Lê Lợi, U19 Lam Sơn còn khoảng 346 căn.

Thành phố sẽ bố trí sắp xếp các hộ dân có giấy tờ chính chủ, gia đình chính sách, người yếu thế về những khu chung cư này. Đối với các hộ không bố trí được quỹ nhà, thành phố sẽ hỗ trợ tạm cư bằng tiền. Dự kiến kinh phí khoảng 3 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng.

Hết thời hạn tạm cư 2 năm, các hộ dân sẽ được thành phố hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng để mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội theo Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn Hải Phòng đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/04/2022.

Đồng thời, các hộ dân có thể có thể mua hoặc thuê nhà ở các dự án nhà ở xã hội mà thành phố đang triển khai xây dựng, bao gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên với quy mô 4.448 căn hộ. Dự kiến, khoảng tháng 05/2025, Chủ đầu tư sẽ đưa vào sử dụng 02 công trình CT3, CT4 với quy mô khoảng 800 căn và bố trí khoảng gần 900 căn hộ để cho thuê; Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân với quy mô 1.880 căn. Dự kiến cuối năm 2024 sẽ khởi công xây dựng công trình và đến cuối năm 2026 sẽ có các căn hộ để mua, thuê mua, thuê NOXH.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị ven sông Lạch Tray dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào cuối năm 2024 và đến cuối năm 2026 sẽ có các căn hộ để mua, thuê mua, thuê NOXH. Còn đối với Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố sẽ phấn đấu lựa chọn xong nhà đầu tư vào đầu năm 2025 và dự kiến sẽ có các căn hộ để mua, thuê mua, thuê NOXH đầu năm 2027.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, chiều ngày 11/9, UBND quận Ngô Quyền đã phối hợp với Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà tổ chức bốc thăm lần 1 di chuyển 87 hộ dân tại chung cư A7, A8 Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền về tạm cư tại Khu chung cư 5 tầng Kênh Dương và Khu chung cư 5 tầng Khúc Thừa Dụ.

Các hộ được bố trí theo nguyên tắc số người đang sinh sống tương ứng với diện tích căn hộ tạm cư, bao gồm: Nhóm đối tượng A, bố trí các hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên đang thực tế sinh sống tại các chung cư cũ Vạn Mỹ vào các căn hộ có diện tích lớn nhất tại các chung cư 05 tầng Khúc Thừa Dụ và chung cư 05 tầng Kênh Dương (các căn hộ có diện tích 59,0 m² và 62,0 m²).

Nhóm đối tượng B, bố trí các hộ có từ 1-4 nhân khẩu đang thực tế sinh sống tại các chung cư cũ A7, A8 Vạn Mỹ vào các căn hộ có diện tích nhỏ tại các chung cư 05 tầng Khúc Thừa Dụ và chung cư 05 tầng Kênh Dương (bao gồm các căn hộ có diện tích 37,0 m², 43,0 m² và 49,0 m²).