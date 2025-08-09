Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Song Hoàng
09/08/2025, 15:43
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), cả nước có 80 công trình, dự án lớn được khởi công, khánh thành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Phú Thọ có 3 công trình: Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên; Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc và Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.
Để
bảo đảm các điều kiện và tổ chức lễ khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án
trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban,
ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhất
là về mặt bằng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế, nghiệm thu
phòng cháy chữa cháy; chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công theo tinh
thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp” hoàn thành các công trình, hạng mục
đúng thời gian quy định.
Tính đến thời điểm này, 3 công trình, dự án trên địa
bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng các điều kiện để khởi công, khánh thành theo quy
định vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
Cụ
thể, tại Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, thời gian qua, chủ đầu tư dự án
là Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park đã phối hợp chặt chẽ với
các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giao đất giai đoạn I,
hoàn thiện các thủ tục pháp lý như báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết
kế phòng cháy chữa cháy, báo cáo nghiên cứu khả thi, giấy phép xây dựng.
Theo
thông tin từ Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park, Dự án Khu công
nghiệp Nam Bình Xuyên có diện tích 295,74 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ
đồng, trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 200,41 ha, chiếm trên 69%
thuộc địa phận 2 xã Bình Nguyên và Xuân Lãng.
Với
Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, đến thời điểm này, chủ
đầu tư và các đơn vị thi công đã hoàn thành công trình và đang phối hợp với các
đơn vị liên quan trong công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, bàn giao dự án,
bảo đảm về mỹ quan, chất lượng công trình.
Ông Tạ Văn Hùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án khu vực
Vĩnh Phúc, cho biết: Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc
được khởi công vào cuối năm 2023 với tổng diện tích hơn 1.906,9 m2, tổng mức
đầu tư trên 313,3 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -
2025.
Dự án có quy mô 250 giường bệnh do 7 liên danh nhà thầu thi công, gồm các
hạng mục: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, điều hành (5 tầng); nhà điều trị nội trú (7
tầng); nhà khoa truyền nhiễm; nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; các hạng mục phụ
trợ và hạ tầng kỹ thuật.
Để dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đúng
cam kết, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc luôn chủ động phối hợp với Trung
tâm Y tế khu vực Yên Lạc và chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các khó
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.
Hằng tuần, hằng tháng, bộ
phận quản lý dự án Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc tổ chức các cuộc họp giao ban
với nhà thầu tại công trường thi công để kiểm tiến độ thực hiện dự án. Đồng
thời, đôn đốc các cán bộ quản lý dự án của Ban cũng như các nhà thầu đẩy nhanh
tiến độ triển khai; yêu cầu các nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thi
công khoa học, phối hợp nhịp nhàng giữa các nhà thầu khác để hạn chế tối đa
việc chồng lấn, bảo đảm tiến độ thực hiện theo cam kết.
Còn
tại Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo
quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chủ động, tích cực tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành và tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thi
công “3 ca, 4 kíp” của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, dự án đang gấp rút
hoàn thiện các hạng mục như: Nội thất, thi công lắp đặt thiết bị và công trình
phụ trợ, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đặt ra.
Theo
thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Dự án Nhà Văn hóa
nghệ thuật tỉnh Phú Thọ có diện tích gần 18.000m2, tổng mức đầu tư gần 426 tỷ
đồng, với 1.000 chỗ ngồi.
Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 4/2022 tại khu
vực Quảng trường Hùng Vương, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái. Quá
trình triển khai dự án gặp một số khó khăn vướng mắc về mặt bằng, nguồn vốn,
nhân lực...
Tuy nhiên, với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ
thi công của các nhà thầu và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên công
trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết chất về lượng công trình và bảo
đảm hoàn thiện dự án theo đúng mốc thời gian đề ra.
Sau hợp nhất, việc tỉnh Phú Thọ mới lựa chọn 3 công
trình, dự án trên để khởi công và khánh thành theo hình thức trực tiếp và trực
tuyến kết nối với các điểm cầu trên cả nước dự kiến diễn ra vào ngày 19/8/2025.
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường
Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...
Nghiên cứu phạt lao động công ích với người vi phạm luật giao thông
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera, nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích phù hợp với tâm lý và khả năng của người vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết hợp hình thức xử phạt hành chính với giáo dục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm...
Sự việc “Gà lôi trắng” và sự “tréo ngoe” của các văn bản pháp luật
Sự việc nông dân Thái Khắc Thành bị kết án do nuôi và nhân giống gà lôi trắng đã khiến dư luận mạng xã hội dậy sóng những ngày vừa qua. Người dân có được phép nuôi sinh sản và bán (thương mại) đối với những động vật thuộc loài hoang dã nguy cấp hay không? Về vấn đề này, dường như đang có sự “tréo ngoe” chưa thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật...
Chi tiết mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên TP. HCM sau sáp nhập
Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn theo hai mức khác nhau…
Đề xuất tăng mức vay hỗ trợ tạo việc làm lên tới 10 tỷ đồng
Mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay, lên 200 triệu đồng; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay có thể lên 10 tỷ đồng, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: