Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Huế tăng tốc đào tạo nhân lực công nghệ cao, hướng tới chuẩn quốc tế

Nguyễn Thuấn

09/08/2025, 13:55

Thành phố Huế đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực công nghệ cao trong giai đoạn 2025-2035, hướng tới năm 2045 đạt chuẩn khu vực và tiệm cận quốc tế. Theo đó, Thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp về giáo dục, đào tạo, hợp tác quốc tế và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 24/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045. Kế hoạch đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản trong công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ trong lĩnh vực công nghệ cao chiếm tối thiểu 20%. 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn được trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng ngoại ngữ và tinh thần khởi nghiệp.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo học các ngành STEM đạt 35% ở mỗi trình độ đào tạo; trong đó ít nhất 2,5% thuộc các ngành khoa học cơ bản và 18% thuộc các ngành liên quan tới công nghệ số.

Thành phố Huế sẽ phát triển ít nhất 3 chương trình đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ cao trong nước, quốc tế; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 300 giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp về công nghệ số, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong dạy học.

Giai đoạn 2030-2035, thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lĩnh vực công nghệ cao đạt tối thiểu 30%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo học các ngành STEM đạt 40% ở mỗi trình độ đào tạo; trong đó ít nhất 3% thuộc các ngành khoa học cơ bản và 20% thuộc các ngành liên quan tới công nghệ số.

Thành phố sẽ hình thành đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên chủ chốt trình độ cao, có khả năng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các công nghệ mới và tham gia các dự án lớn cấp quốc gia, quốc tế. Hợp tác quốc tế sẽ được mở rộng, với mục tiêu đưa tối thiểu 100 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đi đào tạo, thực tập, trao đổi tại các quốc gia phát triển về công nghệ cao.

Định hướng đến năm 2045, nguồn nhân lực công nghệ cao của thành phố đạt chuẩn khu vực, tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng làm chủ và sáng tạo các công nghệ mới, thích ứng linh hoạt với yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ được hình thành, thu hút các chuyên gia, doanh nghiệp và startup công nghệ đến đầu tư, làm việc tại Huế.

Thành phố này hướng tới trở thành trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ cao, đóng vai trò đầu tàu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực.Trung tâm Giám sát và điều hành đô thị thông minh sẽ là “bộ não số” của địa phương, hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành trên nhiều lĩnh vực như kinh tế - xã hội, an ninh, giao thông, môi trường và dịch vụ công.

Để đạt mục tiêu, Kế hoạch số 330/KH-UBND đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng các ngành công nghệ cao, STEM và kỹ năng mềm. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy. Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ưu tiên các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu công nghệ cao. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách, xã hội hóa và hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm từ các mô hình tiên tiến trên thế giới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các chương trình, dự án.

nhân lực thành phố Huế

