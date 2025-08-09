Phụ cấp nào được tính để hưởng chế độ theo Nghị định 178?

Theo Bộ Nội vụ, việc xác định các khoản phụ cấp để tính hưởng chế độ, chính sách tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP đối với từng trường hợp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức...

Gửi phản ánh đến Bộ Nội vụ, ông Lê Mai Hùng (Thanh Hóa) cho biết ông là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025 theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ông Hùng hiện hưởng phụ cấp Đảng ủy viên 0,3, phụ cấp cộng vụ 25%, phụ cấp thâm niên 20%, phụ cấp chức vụ 561.600 đồng. Ông Hùng băn khoăn các loại phụ cấp trên có được tính để hưởng chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP không.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Nội vụ thông tin, tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 002/2025/TT-BNV) và điểm a khoản 5 Mục II Văn bản số 1814/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ đã quy định về cách xác định tiền lương tháng hiện hưởng để tính hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 178.

Trong đó, đã xác định rõ các khoản phụ cấp được tính vào lương tháng hiện hưởng để tính hưởng chế độ, chính sách.

Theo đó, phụ cấp công tác đảng, phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo là các khoản phụ cấp được tính để hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Điều 17, Điều 19 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16, 17 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Do đó, việc xác định các khoản phụ cấp để tính hưởng chế độ, chính sách tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP đối với từng trường hợp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị người lao động cung cấp thông tin đến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo tổng hợp của Bộ Nội vụ tính đến ngày 22/7, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP là 85.447 người; trong đó số đã nghỉ việc là 77.278 người (nghỉ hưu và nghỉ thôi việc).

Số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 74.248 người, trong đó 20.417 người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí; 53.831 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí. Số người đã được nhận tiền là 41.031 người, chiếm tỷ lệ 76,22%.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ do sắp xếp theo quy định.