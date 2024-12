Hải Phòng thu tiền thuê đất mặt nước đạt hơn 5.491 tỷ đồng

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết hết năm tài chính 2024, Hải Phòng thực hiện thu ngân sách nội địa đạt hơn 48.255 tỷ đồng vượt hơn 1.490 tỷ đồng so với con số kế hoạch hơn 46.762 tỷ đồng mà HĐND thành phố giao (đạt 107,2%), trong đó, số thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển tăng cao đột biến tới hơn 5.491 tỷ đồng, tăng hơn 174% so với số thu của năm trước.

MỘT SỐ NGUỒN THU CHƯA ĐẠT DỰ TOÁN

Theo đó, năm 2024, trong số 19 khoản thu, sắc thuế do Trung ương giao dự toán thu ngân sách, dự thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương quản lý không đạt dự toán được giao. Cụ thể, HĐND TP. Hải Phòng giao dự toán thu ngân sách đối với khoản thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương quản lý là 1.945 tỷ đồng. Tuy nhiên, hết năm tài chính, số thu này chỉ đạt 1.362 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch dự toán được HĐND thành phố giao.

Ngoài ra, còn có 2 khoản thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương và thu lệ phí trước bạ cũng chưa đạt dự toán mà HĐND TP. Hải Phòng giao (thường cao hơn dự toán Trung ương giao). Khoản thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương được HĐND thành phố giao là 1.150 tỷ đồng nhưng hết năm tài chính, khoản thu này mới đạt 950 tỷ đồng (bằng 82,6% dự toán HĐND giao). Khoản thu lệ phí trước bạ được HĐND TP. Hải Phòng giao là 1.200 tỷ đồng nhưng hết năm số thu này chỉ đạt 1.100 tỷ đồng (bằng 91,7% dự toán HĐND giao).

Theo UBND TP. Hải Phòng, 2 khoản thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, doanh nghiệp Nhà nước địa phương không hoàn thành dự toán thu ngân sách là do thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024, Chính phủ có các Nghị định 94/2023, Nghị định 74/2024 về giảm 2% thuế giá trị gia tăng theo các nghị quyết của Quốc hội. Việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho khối các doanh nghiệp này đã khiến số thu ngân sách từ 2 nguồn thu này không đạt dự toán thu ngân sách HĐND thành phố giao.

Khoản thu lệ phí trước bạ cũng chưa đạt kế hoạch vì từ tháng 9 đến hết tháng 11/2024, Chính phủ có chủ trương giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước. Hơn nữa, do kinh tế khó khăn, việc tiêu thụ xe ô tô, đối tượng nộp khoản lệ phí trước bạ chính bị sụt giảm. Điều này đã khiến cho số thu lệ phí trước bạ của Hải Phòng năm 2024 chưa đạt dự toán thu ngân sách được HĐND giao.

THU TIỀN THUÊ ĐẤT MẶT NƯỚC TĂNG CAO

Trong các khoản thu chính, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt hơn 14.959 tỷ đồng, thu ngân sách từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 7.500 tỷ đồng, thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.100 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 4.100 tỷ đồng, thu phí và lệ phí đạt 2.250 tỷ đồng. Các khoản thu này đều đạt từ 100,3% - 105,9% dự toán giao thu ngân sách và đều tăng từ 1,7-6,1% so với số thu năm 2023.

Các khoản thu khác cũng đạt mức tăng trưởng khá như tiền chuyển quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước được 100 tỷ đồng (đạt 111,1% dự toán giao), thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước được hơn 567,4 tỷ đồng (đạt 126,1% kế hoạch dự toán giao), thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển được hơn 5.491 tỷ đồng (đạt 150% dự toán kế hoạch thu ngân sách giao, tăng 174% so với số thu năm 2023).

Theo đánh giá của UBND TP. Hải Phòng, năm 2024, các khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng thấp do khoản thuế tiêu thụ đặc biệt từ Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast giảm khoảng 1.300 tỷ đồng so với năm trước. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy mô sản xuất lớn đi vào hoạt động, sản xuất ổn định đã giảm đi các khoản chi phí hỗ trợ, tư vấn, nhà thầu cho bên nước ngoài cung cấp dịch vụ nên khoản thu ngân sách đối với các doanh nghiệp có vốn FDI không có tăng trưởng lớn so với các năm trước.

Mặc dù vậy, tổng thu ngân sách nội địa của Hải Phòng vẫn tăng trưởng khá so với số thu năm 2023 do khoản thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển tăng cao. Chỉ riêng 2 dự án vịnh trung tâm Cát Bà và đảo Vũ Yên đã giúp Hải Phòng thu được số tiền lên tới 4.116 tỷ đồng (dự án vịnh trung tâm Cát Bà trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê là 3.040 tỷ đồng, dự án Vũ Yên trả tiền thuê đất 1 lần là 1.076 tỷ đồng).

Đối với số thu ngân sách cấp quận huyện, chỉ có quận Hải An không hoàn thành dự toán thu ngân sách, thu ngân sách của 13 quận huyện khác đều tăng. Trong đó, các quận huyện Ngô Quyền, Hồng Bàng, An Dương, Đồ Sơn, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo, Kiến Thuỵ có mức thu ngân sách vượt từ 104%-126%. Các quận huyện Dương Kinh, Kiến An, Lê Chân, Cát Hải, Tiên Lãng, An Lão đều thu vượt từ 152%-208% dự toán thu ngân sách được giao.

Năm 2024, cùng với số thu ngân sách nội địa đạt 48.255 tỷ, thu từ lĩnh vực hải quan của Hải Phòng cũng đạt 60.000 tỷ đồng, đưa tổng số thu ngân sách trên địa bàn đạt 109.388 tỷ đồng, bằng 111,8% dự toán Trung ương giao, bằng 102,5% dự toán HĐND thành phố giao.