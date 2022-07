Khám phá phân khu sở hữu tọa độ “triệu đô” tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire

Giữa cơn sốt tìm kiếm bất động sản cao cấp, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire vẫn là “thỏi nam châm” hút các nhà đầu tư mạnh mẽ. Và điều được thị trường kỳ vọng nhất lúc này chính là Đảo Dừa - phân khu sở hữu vị trí đắc địa tại siêu đô thị.

BIỆT THỰ MẶT SÔNG, "BÊN HÔNG" CAO TỐC

Cũng như nhiều phân khu khác, Đảo Dừa được thừa hưởng toàn bộ ưu thế vị trí vàng của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire khi nằm trong khu vực có hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đã đi vào hoạt động. Điều này đồng nghĩa là cư dân có thể hưởng lợi ngay ưu thế của hạ tầng hoàn thiện, với khả năng kết nối đa dạng, đa hướng, đa loại hình.

Việc di chuyển vào trung tâm trung tâm Hà Nội hay tới các khu vực sôi động thuộc tam giác vàng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh hoàn toàn dễ dàng nhờ đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường vành đai 3.5 theo quy hoạch.

Nằm giữa khu vực có nhịp độ giao thương, kinh tế sôi động ở phía Đông Hà Nội nhưng trong lòng đại đô thị, Đảo Dừa lại là 1 trong 2 phân khu được quy hoạch khép kín. Đây là tiêu chuẩn kép mà không dự án nào có được, đảm bảo tiêu chí “bên ngoài sôi động, bên trong biệt lập”.

Cùng với đó, chế độ an ninh được kích hoạt ở mức cao nhất, với các vòng kiểm soát đa lớp cùng các chốt kiểm tra bởi lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp hoạt động 24/7, hệ thống camera công cộng dày đặc cũng được lắp đặt trên tất cả các tuyến đường và vận hành suốt ngày đêm, là nơi chốn an cư lý tưởng cho những người tìm kiếm cuộc sống riêng tư và an toàn tuyệt đối.

Biệt thự mặt sông ở phân khu Đảo Dừa được ví như “đảo thiên đường” Fisher Island dành cho các siêu sao và giới siêu giàu tại Florida (Mỹ).

Là một trong hai phân khu khép kín tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Đảo Dừa có những sản phẩm biệt thự ven sông diện tích lớn, từ 325 m2 trở lên; được thiết kế thông minh với đầy đủ các khu vực chức năng, gồm: sân vườn, phòng ăn, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ… cùng với “tầm nhìn” đẹp mắt hướng vào miền xanh bất tận của mặt sông sẽ là nhân tố mang tới những cảm xúc thăng hoa và cuộc sống thượng lưu đẳng cấp.

Toàn dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire được thiết kế như một “thế giới thu nhỏ”, hội tụ những phong cách kiến trúc tinh hoa vang danh năm châu. Cùng với sự thanh lịch, trang nhã của Pháp, vẻ hào hoa, lãng mạn của Ý, nét rực rỡ đa sắc từ Địa Trung Hải… các tòa biệt thự mặt sông ở phân khu Đảo Dừa thực sự là một mảnh ghép nổi bật, đậm chất Mỹ. Thậm chí có người còn ví rằng, cảnh quan ở đây không khác gì “đảo thiên đường” Fisher Island dành cho các siêu sao và giới siêu giàu tại Florida bên kia bờ Đại Tây Dương.

TIỆN ÍCH 5 SAO - NÂNG CAO CHẤT SỐNG

Là điểm đến lý tưởng dành cho những người đang tìm kiếm nơi chốn an cư đích thực, Đảo Dừa không chỉ hấp dẫn bởi vị trí, cảnh quan mà còn là chất sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm theo phong cách resort. Đó là chuỗi tiện ích “5 sao” biệt lập được chủ đầu tư thiết kế ngay trong nội khu, gồm công viên rợp bóng cây xanh mang tới hơi thở tươi mát, đầy sức sống của miền nhiệt đới; hệ thống sân tập thể thao với đầy đủ các bộ môn như bóng đá, tennis, cầu lông, bơi lội… kích thích lối sống vận động khỏe mạnh cho từng cư dân. Đây cũng đồng thời là “điểm hẹn” kết nối, gắn kết những người có cùng sở thích, đam mê trong cộng đồng tinh hoa.

Các kỳ quan đô thị mới của Vinhomes Ocean Park - The Empire cũng là một mảnh ghép tạo nên chất sống thượng lưu đẳng cấp tại phân khu Đảo Dừa.

Ra khỏi nội khu, cư dân Đảo Dừa có thể sử dụng hàng loạt tiện ích của công viên trung tâm Empire kế cận rộng tới hơn 7,5 ha, với các khu vực được thiết kế đẹp mắt theo từng cụm chủ đề. Đặc biệt, chỉ mất vài phút di chuyển là cư dân đã có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng biển đẳng cấp tại Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave rộng 18 ha, với các công trình điểm nhấn như 6 hồ tạo sóng rộng 5,4 ha, hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna rộng tới hơn 9,3ha; công viên Sandy Park rộng 1 ha… Đây cũng sẽ là điểm hẹn của hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao sẽ được tổ chức trong tương lai.

Được xây dựng theo mô hình “All-in-one - Tất cả trong một”, cư dân Đảo Dừa không phải đi ra khỏi nơi mình sinh sống vẫn có thể được đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống. Đáp ứng cho điều này là sự xuất hiện của cụm thương mại - dịch vụ “sang chảnh” ngay tại nội khu, với hàng loạt mặt hàng đa dạng. Trong khi đó, bao quanh nội khu là cả một khu phức hợp các dịch vụ đẳng cấp quốc tế thuộc “hệ sinh thái” Vingroup, gồm: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; bệnh viện đa khoa quốc tế đẳng cấp 5 sao Vinmec; hệ thống phương tiện thân thiện môi trường VinBus; 40 trường học gồm Vinschool, công lập, tư thục, quốc tế... Mỗi mảnh ghép là một giá trị, đã cùng làm nên ưu thế vượt trội, chất sống đắt giá cho phân khu Đảo Dừa, cũng chính là các tiêu chí mà giới thượng lưu đang săn tìm trên thị trường bất động sản hiện nay.

Từ ngày 24/6 đến ngày 28/7/2022, khách hàng đã hoàn thiện việc đặt cọc và ký Hợp đồng mua bán 2 phân khu Cọ Xanh và Đảo Dừa sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giải thương lên tới gần 2 tỷ đồng: Hai giải đặc biệt là xe ôtô VinFast Lux A 2.0, một giải nhất là xe máy điện VinFast Theon, hai giải nhì mỗi giải là 5 chỉ vàng.

Bên cạnh đó, khách hàng mua nhà ở tại các Phân khu Cọ Xanh, Đảo Dừa, Sao Biển sẽ được hưởng lãi suất 0% trong thời hạn tối đa 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn 25/12/2023.