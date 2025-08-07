Tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới đặt Trung tâm R&D tại Việt Nam

Sáng 7/8, tại TPHCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự lễ khánh thành Trung tâm R&D của Tập đoàn SAP (SAP Labs). Tham dự sự kiện có bà Helga Margarete Bath, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên Bang Đức tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và địa phương.

Việc SAP, tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới, lựa chọn Việt Nam là địa điểm thứ hai để đặt trung tâm R&D tại Đông Nam Á (sau Singapore) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương giữa hai nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đức nói chung và Tập đoàn SAP nói riêng đối với Việt Nam bất chấp tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến khó lường.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến lược phát triển toàn cầu của Tập đoàn SAP; đồng thời là minh chứng cho sự tin tưởng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đối với môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo Tập đoàn SAP khẳng định cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam, chia sẻ mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển khoa học công nghệ và đặc biệt là công nghệ lõi.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chúc mừng Tập đoàn SAP và đánh giá cao các cơ quan, địa phương của Việt Nam đã luôn hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn trong suốt thời gian qua.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, với những bước tiến vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, cùng làn sóng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh lan rộng toàn cầu.

Cuộc cạnh tranh toàn cầu về nguồn lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng vì thế trở nên ngày càng gay gắt – từ nhân lực, dữ liệu cho đến năng lực tính toán. Các chính phủ đang ráo riết điều chỉnh chính sách, đẩy mạnh hợp tác công – tư, nhằm dẫn dắt các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, AI, chuyển đổi số...

"Đây là những thách thức lớn, nhưng đồng thời là 'cơ hội vàng' để Việt Nam bứt phá, bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong kỷ nguyên mới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng để thúc đẩy sự phát triển "vượt bậc" và tạo sự chuyển biến về "chất" trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Việt Nam hiểu rằng phải có sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là cường quốc về công nghệ, như Đức và các tập đoàn hàng đầu như SAP.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức tiếp tục phát triển tích cực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là trụ cột về kinh tế - thương mại - đầu tư.

Để phát huy hiệu quả Trung tâm R&D của SAP, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo chiều sâu, xem Việt Nam là "cứ điểm" đầu tư tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Bên cạnh đó, quan tâm sử dụng và hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đặc biệt, sớm nhân rộng mô hình Trung tâm R&D của Tập đoàn tại Việt Nam; thành lập các phòng lab, phát triển các mô hình cơ sở nghiên cứu dùng chung tại NIC và các viện, trường của Việt Nam. Qua đó, đưa các Trung tâm R&D của SAP trở thành những "điểm hội tụ" để kết nối mạng lưới chuyên gia và nhân tài công nghệ trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn tham vấn cho Việt Nam các giải pháp xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cảm ơn Đại sứ quán Cộng hòa Liên Bang Đức đã luôn hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ song phương giữa hai nước, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động hiệu quả, bền vững, lâu dài.