MSN lên kế hoạch phát hành gần 7,6 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã MSN-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Theo đó, MSN sắp phát hành gần 7,6 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận những đóng góp của người lao động cho công ty và các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 22/7/2025 đến hết 17h ngày 30/7/2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Masan dự kiến thu về hơn 75,6 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh thông qua việc bổ sung vốn lưu động của công ty, cụ thể để thanh toán chi phí lương, thưởng và các chi phí khác liên quan đến nhân viên; chi phí thuê văn phòng.

Theo danh sách được mua cổ phiếu ESOP do Masan công bố trước đó, ông Danny Le - Tổng Giám đốc của Masan dự kiến được mua tối đa 250.027 cổ phiếu.

Được biết, ngày 10/7 Hội đồng Quản trị MSN đã thông qua việc ký kết hợp đồng tín dụng với The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) chi nhánh Singapore và các bên tài trợ khác với số tiền vay không vượt quá 133,5 triệu USD.

Hội đồng Quản trị Masan cũng phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) ký kết hợp đồng tín dụng với đại lý tín dụng và các bên tài trợ khác với số tiền ban đầu không vượt quá 166,5 triệu USD cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 50 triệu USD. Masan bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của The Sherpa liên quan và phát sinh từ hợp đồng tín dụng.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Danny Le - Tổng Giám đốc hoặc ông Michael Hung Nguyen - Phó Tổng Giám đốc hoặc ông Nguyễn Thiều Nam - Phó Tổng Giám đốc hoặc bà Đoàn Thị Mỹ Duyên - Giám đốc Tài chính quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các tài liệu tín dụng và các tài liệu bảo lãnh MSN; quyết định mục đích sử dụng vốn vay và nội dung cụ thể của các tài liệu nộp NHNN để đăng ký khoản vay nước ngoài,....

Được biết, The Sherpa là công ty con trực tiếp của Masan. Hiện, ông Danny Le - Tổng Giám đốc Masan, đang là Chủ tịch Công ty The Sherpa.

Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với MSN với giá mục tiêu 101.200 đồng/cổ phiếu. VCSC cho biết cửa hàng mới của WinCommerce trong 6 tháng 2025 vượt dự báo, doanh thu tốt hơn một chút so với kỳ vọng.

Cụ thể: trong tháng 6/2025, WCM ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 16% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, với tăng trưởng cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt +7% so với cùng kỳ năm trước. Con số này hoàn thành 50% mục tiêu 36 nghìn tỷ đồng trong dự báo năm 2025 của chúng tôi. VCSC cũng lưu ý rằng WinCommerce chiếm 44% tổng doanh thu của MSN trong quý 1/2025.

Mở cửa hàng mới: WCM duy trì tốc độ mở rộng mạnh mẽ, nâng tổng số cửa hàng lên 4.146. Doanh nghiệp đã mở 381 cửa hàng mới trong 6 tháng 2025, trong đó có 61 cửa hàng trong tháng 6. Con số này đã vượt dự báo 300 cửa hàng mới cả năm 2025 của chúng tôi và đang đúng tiến độ để đạt mục tiêu 400-700 cửa hàng theo kế hoạch của ban lãnh đạo. Các cửa hàng mới chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung và miền Bắc, với 75% là mô hình WinMart+ vùng nông thôn. Theo WCM, các cửa hàng mới này cũng đã đóng góp lợi nhuận dương cho chuỗi.