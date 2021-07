Novaland ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong báo cáo tài chính quý 2

Kết thúc quý 2, Tập đoàn Novaland ghi nhận hơn 2.014 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước, phần lớn từ kế hoạch bán hàng khả quan.

LỢI NHUẬN GHI NHẬN TỪ CÁC DỰ ÁN

Theo kết quả báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 vừa công bố, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) đều tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 7.097 tỷ đồng, tăng gần 282% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt 6.344 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet. Các dịch vụ do tập đoàn cung cấp cũng mang về doanh thu gần 753 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt gần 171.533 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2020. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 103.241 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc tăng chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram. 92% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 94.731 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Trong quý hai, tập đoàn này đã thực hiện thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay là 16.782 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có và nguồn tiền thu từ việc bán hàng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 12.132 tỷ đồng - tăng 5% so với cùng kỳ 2020.

Tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận 51.303 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2020. Tuy nhiên, vay và nợ thuê tài chính dài hạn đã giảm gần 4% so với cuối năm 2020 do thanh toán các khoản nợ vay, mua lại trái phiếu từ gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế và từ việc trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế sang cổ phiếu.

Đối với hoạt động huy động vốn, trong tháng 7/2021, Tập đoàn đã phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Credit Suisse (Singapore) Limited là Điều phối viên tòan cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và bên Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner). Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư quốc tế với giá trị đăng ký tham gia gấp hơn 2.5 lần so với kế hoạch phát hành ban đầu.

Trong ba tháng qua, Novaland nhận giải ngân tổng cộng gần 16.794 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án.

ĐẨY MẠNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ RA MẮT CÁC TIỆN ÍCH NỔI BẬT

Trong 2 quý qua, tập đoàn này tiếp tục ghi nhận kết quả doanh thu và lợi nhuận khả quan đến từ hoạt động bán hàng, kết quả giao dịch tăng 227% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều sự kiện giới thiệu sản phẩm và các chương trình ưu đãi đầu tư được tổ chức và duy trì dưới nhiều hình thức, phù hợp với diễn biến của thị trường và tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đầu tháng 7, tập đoàn này vừa ra mắt khu biệt thự Waikiki với diện tích 10,5ha nằm ngay lõi trung tâm của dự án NovaWorld Phan Thiet, cung cấp dòng biệt thự hạng sang với số lượng giới hạn. Dòng biệt thự hạng sang này có số lượng giới hạn, với địa thế hiếm mang đến tầm nhìn “đa tầng” độc nhất, bao quát toàn cảnh vịnh Phan Thiết và công viên chủ đề 25ha.

NovaWorld Ho Tram gây chú ý trong quý 2 với dòng sản phẩm biệt thự biển "phiên bản giới hạn" tại phân kỳ Habana Island. Định vị là phân kỳ cao cấp nhất tại NovaWorld Ho Tram, Habana Island gây tiếng vang với địa thế hai "mặt tiền" biển - sông và các căn second home sở hữu tầm nhìn panorama ngoạn mục. Trong tháng 6, NovaWorld Ho Tram cũng tiếp nhận khu suối khoáng nóng Bình Châu như một tiện ích phục vụ khách hàng đến tham quan và trải nghiệm dự án.

Phối cảnh biệt thự song lập công viên tại phân kỳ Habana Island, thuộc NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Mới đây, tập đoàn giới thiệu ra thị trường phân khu đắt giá tại dự án Aqua City mang tên Sun Harbor 1. Phân khu tọa lạc tại vị trí lõi trung tâm khu đô thị, nổi bật là hệ thống tiện ích tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina phong cách châu Âu. Aqua Marina có quy mô 2,7ha được quy hoạch như một tổ hợp vui chơi - giải trí - mua sắm đẳng cấp với khu mua sắm, ẩm thực sầm uất; bến du thuyền chuẩn quốc tế, quảng trường với sức chứa 10.000 người. Aqua Marina hiện đang trong gian đoạn hoàn thiện để ra mắt trong tháng 8.

Ngoài các hoạt động kinh doanh nổi bật, Novaland còn tích cực các hoạt động chung tay cùng Chính phủ phòng chống Covid-19. Tập đoàn ủng hộ 100 tỷ đồng vào quỹ vaccine, trao tặng thiết bị y tế cấp thiết tại Tp.HCM, Bình Thuận, Cần Thơ và Vũng Tàu.