Phát động cuộc thi Solve for Tomorrow năm 2024 tại miền Trung

Tính đến hết tháng 5/2024, Solve for Tomorrow năm 2024 hoàn thành chuỗi roadshow khởi động ở cả ba miền.

Ngày 30/05/2024, Samsung Việt Nam và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam (JA Việt Nam) tiếp tục hành trình roadshow nhằm phát động cuộc thi Solve for Tomorrow năm 2024 tại Đà Nẵng – đại diện khu vực miền Trung. Qua đó hoàn thành chuỗi chương trình roadshow Solve for Tomorrow 2024 ở cả ba miền.

Solve for Tomorrow là cuộc thi dành cho học sinh THCS và THPT (với sự hướng dẫn của giáo viên), khuyến khích các em chủ động nghiên cứu và ứng dụng giáo dục STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương.

Tại Việt Nam, cuộc thi Solve for Tomorrow được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh THCS, THPT lứa tuổi 12 đến 18. Tính đến hết năm 2023, sau 5 năm tổ chức, chương trình đã thu hút hơn 300.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 5.200 bài dự thi.

Năm 2023 là lần đầu tiên Samsung thực hiện hành trình roadshow phát động cuộc thi tại cả ba miền Bắc – Trung – Nam. Chuỗi chương trình này đã góp phần đem lại những kết quả vượt dự kiến với gần 150.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về 2.266 bài dự thi từ nhiều trường THCS và THPT trên cả nước. Riêng tại khu vực miền Trung đã có 308 bài dự thi đến từ khoảng 1.000 học sinh và giáo viên đăng ký tham gia. Trong số này, rất nhiều đội thi đến từ khu vực miền Trung đã có nhiều bài thi được đánh giá cao và có 3 đội lọt vào Vòng Chung kết.

Tiếp nối thành công đó, năm nay, Samsung triển khai các roadshow khởi động trực tiếp tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng – đại diện cho ba miền. Chương trình roadshow phát động cuộc thi Solve for Tomorrow tại Đà Nẵng năm nay nhằm khích lệ và lan tỏa sâu rộng hơn nữa ý nghĩa của cuộc thi này tới học sinh Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động School tour tại sự kiện.

Đội thi QCY đến từ Đà Nẵng – giải Ba bảng A cuộc thi Solve for Tomorrow 2023 với Dự án Đề tài hệ thống phát hiện và cảnh báo hư hỏng đường bộ ứng dụng trí tuệ nhân tạo – cũng có mặt tại sự kiện để chia sẻ kinh nghiệm cũng như truyền cảm hứng cho các học sinh tham gia năm nay. Qua đó góp phần giúp gia tăng cả số lượng và chất lượng các bài dự thi đến từ khu vực này cho cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Đặc biệt, để đẩy mạnh hơn nữa phong trào STEM, cùng thời điểm với roadshow phát động Solve for Tomorrow năm 2024, hành trình “Xe buýt Solve for Tomorrow” đã dừng chân tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Anh Quốc Đà Nẵng. Tại đây, các em học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ, thử sức với lập trình, các hoạt động thí nghiệm khoa học và nhiều trò chơi liên quan đến công nghệ. Từ đó, các em được kích thích niềm say mê với khoa học công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, cho biết: “Các em học sinh đến từ khu vực miền Trung tham gia chương trình Solve for Tomorrow đã đạt được những thành quả vô cùng xuất sắc nhờ những những sáng kiến và sản phẩm tài năng của mình. Năm nay, tôi tin rằng, các em học sinh của khu vực miền Trung sẽ tiếp tục đề xuất được những ý tưởng và sản phẩm vô cùng tuyệt vời.

Khi các em thông thạo khoa học công nghệ, có tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng công nghệ thì các em sẽ trở thành các nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam. Chương trình Solve for Tomorrow cũng chính là chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung được triển khai nhằm hỗ trợ các em trên chặng đường trưởng thành này”.

Tính đến cuối tháng 5/2024, chương trình Solve for Tomorrow 2024 đã hoàn thành hành trình roadshow khởi động cũng như “Xe buýt Solve for Tomorrow” với tổng chiều dài 8.000km ở cả ba miền. Hoạt động này đã tiếp cận trực tiếp và phổ cập kiến thức STEM tới hơn 10.000 em học sinh trên cả nước.

Solve for Tomorrow 2024 sẽ được triển khai trong vòng 7 tháng, từ ngày 27/03/2024 đến hết ngày 26/10/2024 và được chia làm hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT cùng với 3 vòng thi. Các em học sinh sẽ ứng dụng các kiến thức STEM và Tư duy thiết kế (design thinking) để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo nhằm xử lý các vấn đề xã hội hiện hữu.

Năm nay, bên cạnh lĩnh vực Môi trường và Sức khỏe như mọi năm, cuộc thi sẽ mở rộng đề tài để các đội thi tìm giải pháp cho những vấn đề hỗ trợ nhóm người yếu thế nhằm mang lại cơ hội được hỗ trợ cho tất cả mọi người, không bỏ ai lại phía sau.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, các đội thi tham gia cuộc thi Solve for Tomorrow năm nay cũng được khuyến khích sáng tạo ra các mô hình hướng tới phát triển bền vững và tạo ra những sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tham gia cuộc thi, các em học sinh và giáo viên hướng dẫn sẽ được đào tạo về Tư duy thiết kế thông qua các chương trình đào tạo trực tuyến và trực tiếp. Bên cạnh đó, các đội thi lọt TOP 40 cũng sẽ được hướng dẫn bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và Samsung, đồng thời được tham gia các chương trình tập huấn trực tiếp tại ba miền giúp trau dồi các kiến thức về kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan đến kinh doanh.

Dự kiến Solve for Tomorrow 2024 sẽ thu hút khoảng 160.000 học sinh và giáo viên đăng ký cùng hơn 2.200 bài thi tham dự được gửi từ các trường THCS và THPT trên cả nước.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay lên tới 8 tỷ VNĐ với nhiều hạng mục giải hấp dẫn. Ngoài ra, các trường có đội thi đạt giải nhất sẽ được Samsung tài trợ xây dựng Không gian sáng tạo STEM trị giá 70.000 USD.