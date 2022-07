Phú Yên điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Tuy Hòa và khu vực phụ cận

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.Tuy Hòa và khu vực phụ cận tỉnh Phú Yên đến năm 2040.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2030 đã được phê duyệt, đảm bảo cân bằng phát triển kinh tế đô thị và bảo tồn, phát huy được truyền thống, văn hóa, di sản, cảnh quan sinh thái tự nhiên. Nâng cao vai trò vị thế của thành phố, phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa bao gồm khu vực TP.Tuy Hòa với 12 phường nội thị và 4 xã ngoại thị. Tổng diện tích lập quy hoạch hơn 17.195ha, trong đó đất xây dựng đô thị 8.860ha. Vùng phụ cận đô thị gồm khu vực xã An Mỹ, An Chấn (huyện Tuy An), khu vực Hòa An (huyện Phú Hòa), khu vực Hòa Thành (huyện Tây Hòa).

Theo quy hoạch điều chỉnh, định hướng phát triển không gian toàn đô thị hình thành 7 phân khu đặc trưng gồm: Khu vực đô thị hiện hữu; Khu đô thị Nam Tuy Hòa; Khu đô thị Nam Sông Ba; Khu đô thị Bắc sông Ba; Khu đô thị dịch vụ du lịch văn hóa núi Chóp chài; Khu đô thị mới Bắc Tuy Hòa; Khu nông nghiệp công nghệ cao Hòa Kiến.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.Tuy Hòa và khu vực phụ cận tỉnh Phú Yên đến năm 2040 do đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) trình bày.

Các ý kiến đánh giá Đồ án này được nghiên cứu bài bản các bước theo đúng quy định; mô tả đầy đủ các khu đô thị phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay, các phân khu thể hiện rõ ràng, mở rộng không gian phát triển cho thành phố. Đồng thời, góp ý thêm các nội dung của quy hoạch để làm rõ hơn về định hướng phát triển các phân khu, phát triển kinh tế đô thị thành phố, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo nên bản sắc riêng cho thành phố Tuy Hòa.

Phát biểu cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế đánh giá cao Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.Tuy Hòa và khu vực phụ cận tỉnh Phú Yên đến năm 2040 và gợi mở thêm một số vấn đề liên quan các dịch vụ gắn quy hoạch biển, giao thông, đê điều, không gian xanh... Lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, cập nhật thêm vào quy hoạch để khai thác tốt nhất các tiềm năng, giảm các tác động của biến đổi khí hậu, có giải pháp để xây dựng bản sắc cho đô thị Tuy Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thành quả mà TP.Tuy Hòa đạt được đến ngày nay là nhờ giữ gìn và bảo vệ được quy hoạch, do vậy thành phố tiếp tục cố gắng bám sát quy hoạch sau khi được phê duyệt để mang lại lợi ích lớn hơn trong tương lai.