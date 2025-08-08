Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác phát triển thủy sản và đầu tư nuôi biển

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc Chun Jae-Soo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong nuôi biển, phát triển thủy sản bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng vừa có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc Chun Jae-Soo. Cuộc gặp không chỉ thể hiện tinh thần hữu nghị giữa hai quốc gia, mà còn đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác thủy sản song phương, mở ra nhiều kỳ vọng cho giai đoạn hợp tác chiến lược sắp tới.

KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ MỚI TRONG LĨNH VỰC THUỶ SẢN

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác thủy sản, thể hiện cam kết cùng phát triển bền vững, tăng cường đầu tư nuôi biển và chuyển giao công nghệ, đồng thời phối hợp tháo gỡ "thẻ vàng" về khai thác IUU mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Theo Bản ghi nhớ được ký kết, hai bên nhất trí thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị trong lĩnh vực nghề cá trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.

Nội dung hợp tác sẽ tập trung vào một số lĩnh vực chính, gồm: (1) Phát triển nghề cá và nuôi trồng thủy sản bền vững; (2) Thúc đẩy chế biến và thương mại cá và các sản phẩm từ cá; (3) Trao đổi chính sách và xây dựng năng lực liên quan, bao gồm đào tạo trong lĩnh vực thủy sản và nuôi trồng thủy sản; (4) Quản lý an toàn và chất lượng cá và các sản phẩm từ cá; (5) Ngăn chặn, chống lại và loại bỏ hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); (6) Bất kỳ lĩnh vực nào khác được Các Bên cùng nhau quyết định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chun Jae-Soo nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Việt Nam, đồng thời bày tỏ ấn tượng với tiềm năng biển phong phú và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu. Ông nhấn mạnh, kể từ khi hai bên ký kết Bản ghi nhớ đầu tiên vào năm 2002, quan hệ hợp tác đã không ngừng được mở rộng và củng cố. Việc ký kết văn kiện lần này là cột mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn hợp tác sâu sắc hơn giữa hai Bộ.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng gửi lời chúc mừng Bộ trưởng Chun Jae-Soo vừa được Chính phủ Hàn Quốc bổ nhiệm, và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác thủy sản giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt sau lễ ký kết MoU lần này.

“Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thủy sản giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc sẽ không chỉ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược ngành thuỷ sản giữa hai quốc gia, mà còn mở ra cơ hội phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững cho ngành thủy sản trong tương lai”, ông Thắng khẳng định; đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo triển khai hiệu quả MoU vừa ký, thông qua các chương trình hợp tác cụ thể giữa hai Bộ.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng trân trọng mời Bộ trưởng Chun Jae-Soo sớm sang thăm Việt Nam để khảo sát tiềm năng và thống nhất định hướng chiến lược hợp tác.

HƯỚNG TỚI HỢP TÁC THỰC CHẤT VÀ DÀI HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn gần 85 tỷ USD. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 82,1 tỷ USD.

Dù đạt nhiều thành tựu, hai bên đều nhận định còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thủy sản. Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: “Việt Nam xác định thủy sản là một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững. Chúng tôi mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc, đồng thời đề xuất các nội dung hợp tác trọng tâm gồm: phát triển thủy sản bền vững, chuyển giao công nghệ nuôi biển hiện đại, xử lý rác thải nhựa đại dương, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy thương mại thủy sản”.

Hội đàm giữa Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Chun Jae-Soo.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi sâu rộng về nhiều định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026–2030. Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh tiềm năng lớn trong đầu tư và thương mại thủy sản giữa hai nước, đề xuất Hàn Quốc giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nuôi biển tại Việt Nam. Ông lưu ý rằng Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 9.700 dự án FDI và là đối tác thương mại lớn thứ ba.

"Năm 2024, thương mại song phương riêng lĩnh vực thủy sản giữa Hàn Quốc và Việt Nam đạt hơn 890 triệu USD. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu thủy sản chính sang Hàn Quốc, với giá trị hơn 800 triệu USD, trong khi xuất khẩu thuỷ sản của Hàn Quốc sang Việt Nam đạt gần 90 triệu USD". Ông Chun Jae-Soo, Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc.

Hai Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong nuôi biển, phát triển thủy sản bền vững và chia sẻ công nghệ giám sát khai thác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm hỗ trợ Việt Nam gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU. Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn được tiếp cận các công nghệ nuôi lồng hiện đại, thân thiện môi trường, và mời doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư theo mô hình đối tác công – tư (PPP).

Về phần mình, Bộ trưởng Chun Jae-Soo đánh giá cao tiềm năng của ngành thủy sản Việt Nam và khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng chuyển giao công nghệ, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nuôi trồng, khai thác, chế biến. Ông cũng đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu và nuôi trồng thủy sản.

Đồng thời, nhấn mạnh việc mở rộng các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật hiện đại cho phía Việt Nam là ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Bộ trưởng Chun Jae-Soo bày tỏ trân trọng mối quan hệ đối tác giữa hai Bộ và khẳng định sẽ đến thăm Việt Nam khi có điều kiện thuận lợi.