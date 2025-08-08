Lãi suất VND liên ngân hàng tiến lên mức 6,73%/năm

Cụ thể, chốt phiên 7/8, lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm 6,73%/năm; 1 tuần 6,55%; 2 tuần 6,1%; 1 tháng 5,7%/năm.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng USD tăng nhẹ 0,01 – 0,02 điểm %, trừ kỳ hạn qua đêm giữ nguyên. Cụ thể: qua đêm 4,31%/năm; 1 tuần 4,38%; 2 tuần 4,42%; 1 tháng 4,46%.

Trên thị trường Trái phiếu Chính phủ thứ cấp, lợi suất tăng đồng loạt ở tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 7/8, lợi suất 3 năm là 2,53%/năm; 5 năm 2,77%; 7 năm 3,08%; 10 năm 3,37%; 15 năm 3,47%.

Tỷ giá USD/VND giảm nhẹ và giao dịch cuối ngày hôm qua (7/8) ở mức 26.205 với áp lực lớn đến từ đà tăng của lãi suất VND trên liên ngân hàng.

Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 45.000 tỷ đồng trong phiên 7/8 với các kỳ hạn 7 ngày (15.000 tỷ), 14 ngày (15.000 tỷ), 28 ngày (10.000 tỷ) và 91 ngày (5.000 tỷ), lãi suất đồng loạt 4%/năm.

Kết quả trúng thầu: 7 ngày 10.235,69 tỷ đồng; 14 ngày 12.756,94 tỷ đồng; 28 ngày 3.119,09 tỷ đồng; 91 ngày không có khối lượng trúng thầu.

Trong ngày 7/8, có 30.539,22 tỷ đồng đáo hạn. Tính chung, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 4.427,5 tỷ đồng khỏi thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Khối lượng đang lưu hành trên kênh cầm cố là 210.350,60 tỷ đồng.

VnEconomy cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 7/8 đạt 26.205 VND/USD, giảm 20 đồng so với ngày 6/8. Tỷ giá trên thị trường tự do không thay đổi, giữ nguyên ở mức 26.420 VND/USD (mua vào) và 26.480 VND/USD (bán ra).

So với ngày 7/8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 8/8/2025 giảm nhẹ 11 đồng, từ mức 25.239 VND/USD xuống còn 25.228 VND/USD, đánh dấu sự điều chỉnh giảm đầu tiên sau chuỗi phiên tăng liên tiếp.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 24.017 VND/USD (mua vào) và 26.439 VND/USD (bán ra). Trong khi đó, tỷ giá tham khảo một số ngoại tệ khác như Euro ở mức 27.973 – 30.917 VND, Yên Nhật 163 – 180 VND, Bảng Anh 32.229 – 35.622 VND. Biên độ tỷ giá vẫn được giữ linh hoạt nhằm hỗ trợ cân đối cung – cầu ngoại tệ trong nước.