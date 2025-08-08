Chi tiết mức thuế đối ứng Tổng thống Trump áp lên các đối tác thương mại của Mỹ

Sau khi được công bố vào đầu tháng 4, kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump đã trải qua mấy tháng bấp bênh với các động thái “quay xe”, trì hoãn và đàm phán. Nhưng cuối cùng, vào ngày 7/8, mức thuế mới của thuế đối ứng đã chính thức có hiệu lực với các quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Mỹ.

“Đã nửa đêm, hàng tỷ USD tiền thuế quan đang chảy vào nước Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào thời điểm thuế quan đối ứng bắt đầu có hiệu lực.

Thuế suất mới của thuế đối ứng đã được ông Trump cập nhật vào tuần trước, ngay trước thời điểm ngày 1/8 - thời hạn mà ông đặt ra để các đối tác đàm phán nhằm đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ. Theo hãng tin CNBC, giới phân tích cho rằng dù thuế đối ứng đã có hiệu lực, vẫn còn nhiều điều khó đoán định xung quanh thuế quan này.

Một số quốc gia như Thụy Sỹ vẫn đang cố gắng đàm phán với Mỹ để được hạ thuế quan. Trong khi đó, những nước và khu vực đã đạt thỏa thuận với Mỹ gồm Anh, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines và Indonesia đang nỗ lực chi tiết hóa và thực thi thỏa thuận.

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ đang phải đương đầu với mức thuế cao bậc nhất trong bảng thuế đối ứng của ông Trump, như Brazil và Ấn Độ.

Tổng thuế quan của ông Trump đối với Brazil là 50%, đã tăng nhiều so với lần công bố hồi tháng 4. Ấn Độ ngoài thuế đối ứng 25% còn bị áp thêm 25% vì nhập khẩu dầu Nga. Tuy nhiên, mức thuế 25% liên quan đến dầu Nga phải đến ngày 28/8 mới có hiệu lực.

Thuế quan của Mỹ đối với hai nước láng giềng Mexico và Canada đã có hiệu lực từ trước khi thuế quan đối ứng được công bố. Hai nước này đang bị ông Trump áp thuế tương ứng là 25% và 35%. Mexico vẫn đang trong quá trình đàm phán với Mỹ.

Trung Quốc là một trường hợp ngoại lệ. Sau khi căng thẳng thương mại Trung - Mỹ leo thang mạnh và dẫn tới hai nước áp thuế quan hai con số lên hàng hóa của nhau, Bắc Kinh và Washington hiện đang trong giai đoạn hòa hoãn. Thỏa thuận “đình chiến” giữa hai nước sẽ có hiệu lực đến ngày 12/8 và dự kiến sẽ được gia hạn thêm 90 ngày. Hiện tại, Mỹ đang áp thuế 30% lên hàng hóa Trung Quốc.

Dưới đây là các quốc gia và vùng lãnh thổ bị áp thuế cao hơn trong kế hoạch thuế quan đối ứng có hiệu lực từ ngày 7/8. Những nền kinh tế không có tên trong danh sách này đều bị áp mức thuế cơ sở 10%: