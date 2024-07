Quảng Ninh xem xét và quyết định 6 vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội

Ngày 8/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mặc kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày từ ngày 8/7 đến ngày 10/7/2024.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 20 báo cáo công tác của các cơ quan liên quan; thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và dự kiến thông qua 25 Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo Luật định.

ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã gợi mở một số vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định đan xen với khó khăn, thách thức nhiều hơn, áp lực lớn hơn, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát thực tiễn và Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với chủ đề công tác năm 2024: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn, kiên trì, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả rất toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực…

Bên cạnh kết quả đạt được, ở một số địa bàn, trên một số lĩnh vực vẫn đang nổi lên một số vấn đề hạn chế, khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải được nhận diện và có giải pháp khắc phục kịp thời.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2024, với tinh thần thực sự cầu thị, thẳng thắn Bí thư tỉnh Quảng Ninh đề nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá sâu sắc những nỗ lực, cố gắng chung của các cấp, các ngành, những việc đã làm và kết quả đạt được.

Cùng với đó, làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, yếu kém, nhất là trong khâu chấp hành, tổ chức thực hiện. Dự báo những cơ hội, khó khăn, thách thức, đi sâu phân tích, đề xuất các giải pháp; nâng cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thứ hai, về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công phải thực hiện đúng quy định của Luật đầu tư công, tuân thủ thứ tự ưu tiên, điều kiện, nguyên tắc phân bổ vốn;

Tiếp tục tái cơ cấu gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công, quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn ngân sách nhà nước;

Ưu tiên bố trí vốn để cơ bản hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình đã được phê duyệt, đang triển khai dở dang phải hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, không để phát sinh nợ đọng;

Cơ cấu lại chi thường xuyên, tập trung nguồn lực chi đầu tư phát triển cho an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền và đầu tư các công trình có tính chất động lực lan tỏa.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ thực hiện điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, phân bổ dự toán đúng quy định, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, định mức phân bổ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025 theo quy định của pháp luật và các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành;

Bảo đảm đúng mục đích, sát nhu cầu thực tế và khả năng giải ngân, công khai, khách quan, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong quá trình thực hiện phân bổ dự toán.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Thứ ba, HĐND tỉnh sẽ xem xét phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024; quyết định số lượng hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục giáo dục đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024;

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Đây là bước đi nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh xác định về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số.

HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua quy định về tặng danh hiệu“Công dân Quảng Ninh ưu tú” nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.



Thứ tư, ngày 25/6 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) phối hợp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), bao gồm lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc), đã mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển của các địa phương biên giới nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045 nhằm tiếp tục cụ thể hoá mục tiêu phát triển bền vững dựa trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh và đối ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền, vì hạnh phúc nhân dân; góp phần xây dựng biên giới giàu mạnh, văn minh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Đồng thời, HĐND tỉnh xem xét tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025 (tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái; Đông Triều, Ba Chẽ). Theo đó, giảm từ 177 đơn vị hành chính cấp xã, xuống còn 171 đơn vị làm cơ sở để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo quy định.

Thứ năm, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, mua sắm và sửa chữa trang, thiết bị bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy đúng mức lực lượng này trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, nhất là tăng cường bảo đảm an ninh cơ sở theo phương châm lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm gắn với tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia.

Thứ sáu, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng khác như: ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh, trong đó quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh.

Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 23/4/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh, quy định về chính sách hỗ trợ, đối tượng, điều kiện, phương thức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn;

Hỗ trợ sản xuất dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án, công trình đợt 2 năm 2024…

HĐND tỉnh cũng sẽ nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp….