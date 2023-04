Quý 1/2023, Phú Yên không có dự án nhà ở nào được cấp mới

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, trong quý 1/2023, trên địa bàn tỉnh có 09 dự án nhà ở đang triển khai xây dựng (gồm 01 dự án nhà ở xã hội và 08 dự án nhà ở thương mại); 04 dự án nhà ở đang hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng theo quy định của pháp luật; 15 dự án nhà ở đang hoàn tất thủ tục để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Về tình hình chung của thị trường bất động sản tại địa phương, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết địa bàn tỉnh hiện không có hàng tồn kho về bất động sản.

Về mặt bằng giá bán và cho thuê, tỉnh Phú Yên hiện có giá bán chung cư dao động từ 27-30 triệu/m2, đất nền 20-40 triệu/m2, giá cho thuê mặt bằng thương mại khoảng 0,54 triệu/m2.

Về dự án nhà thương mại, tỉnh Phú Yên không có dự án nào được cấp mới cũng như hoàn thành trong quý 1/2023. Tuy nhiên, có 07 dự án nhà ở thương mại đang triển khai với tổng số 390 căn nhà ở riêng lẻ, không có chung cư (trong đó có 01 dự án nhà ở thương mại hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán là Dự án Khu nhà ở tại lô số 3, phía Đông đường Hùng Vương với số lượng 94 căn nhà ở riêng lẻ); 01 dự án đất nền là Dự án Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa với số lượng 383 ô/nền.

Cụ thể, 07 dự án nhà ở thương mại đang triển khai gồm: Tòa nhà hỗn hợp The Light Phú Yên (Công ty cổ phần Conric Phú Yên); Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 72); Khu công trình hỗn hợp 77 – 79 Nguyễn Du (Công ty cổ phần Biển Phú Yên); 2 Khu nhà ở tại lô số 1 và lô số 2, phía Đông đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam); Khu nhà ở tại lô số 3, phía Đông đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát); Khu nhà ở cao cấp tại Khu đất phía Nam đường quy hoạch N3, đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Bất động sản HANO –VID).

04 dự án đang hoàn tất các thủ tục để đầu tư xây dựng gồm Dự án Khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy An (Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng My Hoàng Dương và Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Hưng); Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại Khu đất phía Bắc đường N3, đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Bất động sản An Phước); Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo (Công ty cổ phần đầu tư Number 1 Land); Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn (liên danh do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD8 đứng đầu).

Trong 15 dự án đang tổ chức lựa chọn chủ đầu tư, trong đó, TP. Tuy Hòa có tới 08 dự án, huyện Phú Hòa có 03 dự án, còn lại tại huyện Tuy An và huyện Tuy Hoà. Một số dự án đáng chú ý nhưKhu dân cư đô thị liền kề phía Bắc Trần Phú (đợt 1- giai đoạn 1) có quy mô 1,85 ha, tổng mức đầu tư hơn 443 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị mới Hoà Vinh quy mô 29,6 ha, tổng mức đầu tư 1.613 tỷ đồng; Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ; Dự án Nhà ở xã hội và nhà ở thương mại Bình Kiến; Khu đô thị hỗn hợp DL…

Về dự án nhà ở xã hội, tỉnh đang triển khai dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (TP. Tuy Hòa) do Công ty TNHH Bích Hợp làm chủ đầu tư có diện tích 4,99 ha, tổng vốn đầu tư 352 tỷ đồng, số lượng 393 căn.

Cũng theo thông tin từ Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 05 dự án du lịch nghỉ dưỡng được điều chỉnh chủ trương đầu tư; 07 dự án du lịch nghỉ dưỡng đang triển khai; không có dự án mới nào được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý 1/2023.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tỉnh Phú Yên đã thông báo công khai đấu giá 02 lần đối với 02 dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa tổ chức bán đấu giá thành công (hiện tại đang niêm yết công khai đấu giá lần 03) đối với dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 5, số 6, phía Đông đường Hùng Vương.