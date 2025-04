Quý 1/2024, MWG báo lãi sau thuế tăng 71%, nhân sự tăng thêm hơn 1.000 người

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2025.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2025 của MWG đạt 36.135 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ 2024 (31.486 tỷ đồng);

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 100 tỷ đạt 693 tỷ, chi phí tài chính giảm 36 tỷ đạt 339 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 418 tỷ còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh từ 868 tỷ lên 1.214 tỷ đồng;

Trong kỳ, công ty cũng ghi nhận chi phí kinh doanh theo yếu tố tăng hơn 4.000 tỷ đồng - trong đó, chi phí nhân viên trong quý 1/2025 tăng thêm gần 400 tỷ đồng, lên mức 2.651 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, MWG báo lãi đạt 1.548 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái (903 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/1/2025, công ty ghi nhận có 64.217 nhân viên, tăng thêm 1.085 người so với đầu năm và tính trung bình, chi phí cho mỗi nhân sự MWG trong quý đầu năm vào khoảng gần 13,8 triệu đồng/người/tháng.

MWG cho biết lũy kế quý 1/2025, tổng doanh thu của hai chuỗi TGDĐ và ĐMX đạt hơn 24,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với mùa cùng kỳ năm 2024. Trong đó, các kênh online đóng góp 6% trong tổng doanh thu.

Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng hiện hữu tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Đồng thời, hiệu quả kinh doanh cải thiện khả quan nhờ mô hình vận hành tối ưu, tinh gọn hơn.

Theo MWG, trong bối cảnh thị trường công nghệ - điện máy phục hồi chậm, MWG vẫn ghi nhận kết quả tích cực ở hầu hết các ngành hàng, tiếp tục củng cố và mở rộng thị phần. Đặc biệt, nhóm ICT tăng trưởng mạnh mẽ trên 20% so với cùng kỳ.



Cũng theo MWG, thành quả này đến từ định hướng chiến lược rõ ràng và sự triển khai bài bản để liên tục thúc đẩy tăng trưởng, cụ thể là: tìm kiếm cơ hội tăng trưởng vượt trội trong mỗi ngành hàng; cung cấp cho khách hàng những giải pháp mua sắm với chi phí dễ tiếp cận (Thông qua hình thức mua trả chậm) và lựa chọn an tâm sử dụng trong suốt vòng đời sản phẩm; Áp dụng chính sách bán hàng tạo động lực cho nhân viên và văn hóa phục vụ mới; cuối cùng là phát triển quan hệ hợp tác bền vững “familyship” cùng đối tác, nhà cung cấp.

Chuỗi BHX: Lũy kế quý 1/2025, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt hơn 11 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với cùng kỳ. Nhìn chung, các ngành hàng đều duy trì mức tăng trưởng tích cực so với quý 1/2024.

MWG cho biết doanh thu bình quân các cửa hàng đã hoạt động ổn định từ 6 tháng trở lên (khai trương trước 1/9/2024) đạt 2,1 tỷ đồng/cửa hàng; Trong ba tháng đầu năm, công ty đã mở mới 232 cửa hàng với hơn 50% cửa hàng tập trung tại các tỉnh miền Trung. Các cửa hàng mới có mức doanh thu trung bình từ 1,2 – 1,5 tỷ đồng/cửa hàng.

Các chuỗi khác như: Chuỗi An Khang đạt 515 tỷ đồng doanh thu trong quý 1/2025. Hiệu quả kinh doanh của chuỗi đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ và so với quý 4/2025. Chuỗi đang bám sát lộ trình để đạt điểm hòa vốn.

- Chuỗi Avakids đạt 313 tỷ đồng doanh thu trong quý 1/2025, doanh thu bán lẻ trung bình theo tháng trên mỗi cửa hàng tăng trưởng khoản 10%, và kênh online chiếm tỷ trọng hơn 50% trên tổng doanh thu, phản ánh thói quen và xu hướng mua sắm đa kênh đặc thù của tập khách hàng là bà mẹ bỉm sữa. Chuỗi đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty trong quý 1/2025.

- Chuỗi Erablue đạt gần 700 tỷ đồng doanh thu trong quý 1/2025 với 95 cửa hàng.