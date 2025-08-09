Thứ Năm, 14/08/2025

Chứng khoán

Trước ngày trả cổ tức bằng tiền, cổ đông lớn TNC thoái sạch vốn

Nguyệt Ánh

09/08/2025, 00:00

Theo dữ liệu trên HOSE, có số lượng cổ phiếu TNC giao dịch thỏa thuận trong phiên 04/08 đúng bằng khối lượng Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hố Nai mua vào với giá trị gần 44 tỷ đồng, tương đương 32.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 3% so với giá đóng cửa phiên 04/08 (31.400 đồng/cổ phiếu).

Sơ đồ giá cổ phiếu TNC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu TNC trên TradingView.

Công ty Cổ phần KCN Hố Nai báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã TNC-HOSE).

Cụ thể: ngày 04/08, Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hố Nai đã mua thỏa thuận 1.358.108 cổ phiếu TNC và nâng tỷ lệ sở hữu từ 3.052.352 cổ phiếu, chiếm 15,86% lên 4.410.460 cổ phiếu, chiếm 22,91%, nhằm đầu tư nhằm cơ cấu danh mục.

Theo dữ liệu trên HOSE, có số lượng cổ phiếu TNC giao dịch thỏa thuận trong phiên 04/08 đúng bằng khối lượng Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hố Nai mua vào với giá trị gần 44 tỷ đồng, tương đương 32.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 3% so với giá đóng cửa phiên 04/08 (31.400 đồng/cổ phiếu).

Cũng trong ngày 4/8, 1 cổ đông lớn khác của TNC là Công ty Cổ phần Công nghệ Nano Hợp nhất APA thông báo đã bán thành công 1.358.108 cổ phiếu TNC, chiếm 7,06% vốn tại TNC và không còn là cổ đông TNC.

Về nhân sự, Thành viên Hội đồng Quản trị TNC Lê Trung Đức đang đồng thời là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hố Nai và Chủ tịch Hội đồng thành viên CTCP Công nghệ Nano Hợp nhất APA. Cá nhân ông Đức không sở hữu cá nhân bất kỳ cổ phiếu TNC nào.

Đáng chú ý, giao dịch của hai tổ chức nói trên diễn ra đúng ngày giao dịch không hưởng quyền đợt chi cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 05/08.

Với 19,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TNC dự kiến chi khoảng 31 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức này. Như vậy, Hố Nai sẽ được nhận 4,9 tỷ đồng cổ tức còn APA được nhận gần 2,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, TNC ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập khác tăng 77,49% lên hơn 57,6 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng gần 191% lên 31,77 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quý 2 công ty thanh lý cây cao su tăng so với cùng kỳ. 

Lũy kế 6 tháng đạt 38,75 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 15 tỷ), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lại giảm từ gần 42 tỷ xuống còn hơn 40,3 tỷ đồng.

VietinBank Capital tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại VSC xuống 6,82%

VietinBank Capital tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại VSC xuống 6,82%

Ngày 12/08, VietinBank Capital đã bán thêm 15 triệu cổ pheieus VSC. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,525 triệu cổ phiếu, chiếm 10,82% xuống còn 25,525 triệu cổ phiếu, chiếm 6,82% vốn tại VSC.

VN-Index tiếp tục bay cao, khối ngoại xả ròng đột biến 2.400 tỷ

VN-Index tiếp tục bay cao, khối ngoại xả ròng đột biến 2.400 tỷ

Dòng tiền trong nước vẫn đang chống đỡ hiệu quả đợt xả lớn từ khối ngoại. Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng hơn 2.400 tỷ đồng toàn thị trường, trong đó riêng HoSE là 2.366 tỷ.

Bán ròng gần 20.000 tỷ trong vòng 10 ngày qua, khối ngoại liệu có "bán lúa non"?

Bán ròng gần 20.000 tỷ trong vòng 10 ngày qua, khối ngoại liệu có "bán lúa non"?

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 20.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 phiên gần nhất.

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

Tính từ đầu năm, hiệu suất nhóm bất động sản tăng 81,67% gấp gần 3 lần so với mức tăng của Vn-Index 29,43%.

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

Trong tháng 8/2025, sẽ có 36 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn—mức cao nhất trong năm. Trong số này, VISRating đánh giá có 1,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu gặp rủi ro cao bị chậm trả lần đầu.

