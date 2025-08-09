VN-Index tiếp tục giằng co trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.584,95 điểm, tăng nhẹ hơn 3 điểm so với hôm qua.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 11-15/8/2025.

Trong tuần, VN-Index tăng 89,74 điểm, tương đương 6% lên 1.584,95 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 7,53 điểm, tương đương 2,84% lên 272,46 điểm.

VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.585-1.595 điểm trong tuần tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.585-15.95 điểm trong tuần tới, thậm chí trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể hướng đến vùng kháng cự mạnh hơn nằm tại 1615-1630 điểm ngay trong nửa đầu tháng 08. Mặc dù vậy, đà tăng của thị trường có thể chỉ diễn ra với độ dốc thoải, không có biến động quá lớn về mặt điểm số. Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu ý thêm đến lực cung tiềm ẩn tại vùng cản mạnh này vẫn còn hiện hữu, đặc biệt ở các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Điều này có thể khiến thị trường tiếp tục xuất hiện các thời điểm rung lắc mạnh trong phiên.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận.

Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các cổ phiếu chưa tăng thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong các thời điểm thị trường rung lắc trong phiên”.

Xu hướng giằng co trong vùng 1.580 – 1.585 có thể sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn để củng cố một nền giá vững chắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục giằng co trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.584,95 điểm, tăng nhẹ hơn 3 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Cây nến rút chân hôm nay tiếp tục cho thấy lực bắt đáy khá tốt quanh ngưỡng 1.565. Xu hướng giằng co trong vùng 1.580 – 1.585 có thể sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn để củng cố một nền giá vững chắc".

VN-Index đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.537 điểm, giá cao nhất năm 2022, hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm. Kháng cự gần nhất của VN-Index quanh 1.585 điểm, tương ứng giá cao nhất ngày 05/08/2025. Với động lực vẫn duy trì khá mạnh mẽ hiện nay khi VN-Index đã vượt lên đỉnh lịch sử năm 2022. VN-Index đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm.

Chúng tôi vừa công bố báo cáo chiến lược thị trường tháng 8-2025. Kỳ vọng cung cấp nhiều thông tin chiến lược cho nhà đầu tư. Xu hướng thị trường vẫn tăng trưởng sau khi VN-Index vượt đỉnh giá lịch sử năm 2022. Thị trường giao dịch sôi động với dòng tiền luân chuyển trong bối cảnh "nước lên thuyền lên" khi VN-Index tiếp nối VN30 vượt đỉnh lịch sử. Tuy nhiên bắt đầu phân hóa mạnh. Có thể một phần lý do là do hiện tượng căng room margin cho vay. Các mã đã tăng mạnh trước, bắt đầu có tình trạng hết hạn mức cho vay, không hấp dẫn thêm dòng tiền gia tăng, có diễn biến giá yếu kém hơn. Trong khi các mã vẫn chưa tăng nhiều, thu hút được dòng tiền gia tăng, có diễn biến giá tích cực khi kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt. Đây là diễn biến mà các vị thế đầu cơ ngắn hạn cần phải lưu ý trong bối cảnh hiện nay, để kiểm soát các vị thế ngắn hạn, cũng như luân chuyển dòng tiền hợp lý, khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

VN-Index có thể sẽ có xu hướng kiểm định kháng cự tâm lý và kỹ thuật tiếp theo tại vùng 1.600-1.610 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Dự báo trong phiên giao dịch tới, VN-Index có thể sẽ có xu hướng kiểm định kháng cự tâm lý và kỹ thuật tiếp theo tại vùng 1.600-1.610 điểm. Chúng tôi cho rằng nhóm cổ phiếu dẫn dắt sẽ có diễn biến tăng chậm, mang tính chất củng cố sau giai đoạn tăng nhanh trước đó. Khi đó, dòng tiền có thể sẽ tìm kiếm những cơ hội ngắn hạn ở các phân khúc vốn hóa thấp hơn, nhất là những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhưng chưa tăng giá nhiều ở giai đoạn vừa qua”.

VN-Index có thể tiếp tục vận động giằng co để tái thiết mặt bằng giá bền vững hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.584,95 điểm, tăng 3,14 điểm (+0,2%). KLGD khớp lệnh 1,8 tỷ đơn vị.

VN-Index trải qua phiên rung lắc mạnh và chững lại quanh vùng cản 1.585. Các chỉ báo độ rộng hay động lượng ngắn hạn duy trì tín hiệu phân kỳ phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền dù chưa xác nhận mẫu hình đảo chiều rõ rệt.

Theo đó VN-Index có thể tiếp tục vận động giằng co để tái thiết mặt bằng giá bền vững hơn. Hỗ trợ gần của chỉ số vẫn được xác định tại 1.550 – 1.560".

VN-Index tiếp tục tăng và hướng đến mốc 1.600 trong các phiên giao dịch tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index tăng 3 điểm và kết phiên ở mức 1,584 điểm (+0.2%). Thị trường xuất hiện sự điều chỉnh nhẹ trong phiên nhưng nhờ lực cầu trong phiên chiều tập trung vào nhóm midcap giúp thị trường duy trì đà tăng.

Chúng tôi nhận thấy có lực cầu bắt đáy sau khi thị trường giảm cùng dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì ở mức cao là yếu tố tích cực đối với VN-Index trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục tăng và hướng đến mốc 1.600 trong các phiên giao dịch tới. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu và theo dõi diễn biến khi thị trường tiến đến mức 1.600.

Khả năng cao VN-Index sẽ vận động đi ngang trong phiên tới trước khi có diễn biến đáng chú ý hơn

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Hammer thể hiện cho nỗ lực củng cố động lực ở vùng điểm 1.570-1.590.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD hướng lên, chỉ báo RSI đi ngang cho thấy VN-Index vẫn đang trong nhịp đi lên, tuy nhiên sẽ khó tránh khỏi hiện tượng rung lắc ở các vùng điểm số mới. Cùng với đó, chỉ số chung bám sát đường biên trên dải Bollinger và đi lên, nên cần chú ý diễn biến giằng co trong phiên khi chỉ số vận động lại vào trong dải.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số phục hồi từ đường MA20, tương đương với mốc 1570 cho thấy đây là mốc hỗ trợ đáng chú ý ở thời điểm hiện tại. Dải Bollinger đang thu hẹp dần nên khả năng cao VN-Index sẽ vận động đi ngang trong phiên tới trước khi có diễn biến đáng chú ý hơn.

Thị trường tiếp tục cho thấy động lực ấn tượng khi tiến lên các vùng điểm cao hơn trong tuần. Mặc dù các nhóm cổ phiếu đã có tín hiệu phân hóa, tuy nhiên nhờ vận động luân chuyển sôi nổi của dòng tiền, VN-Index vẫn duy trì được điểm số và từ từ củng cố các mốc hỗ trợ. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với những mã đang xuất hiện lực cung mạnh ở vùng điểm cao; đồng thời chọn lọc những mã đang bước vào xu hướng tăng từ vùng tích lũy dài, hoặc các mã có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công sau nhịp điều chỉnh để mở vị thế khi VN-Index có nhịp rung lắc trong tuần tới”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.