Lãi quý 2 giảm, NET còn bị phạt hơn 3 tỷ tiền thuế

NET đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET (mã NET-HNX) vừa công bố nhận được quyết định xử phạt về thuế.

Cụ thể, NET đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Dó đó, NET bị phạt tiền gần 441 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính và thuế; bên cạnh đó, NET cũng bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước là hơn 2,1 tỷ đồng - trong số tiền thuế buộc phải nộp đủ, gần 976 triệu đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 1,16 tỷ đồng là thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, NET phải nộp tiền chậm nộp thuế là hơn 476 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu và tiền nộp chậm đối với NET là hơn 3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 2/2025, NET ghi nhận doanh thu thuần giảm 10% còn 352 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế TNDN giảm 44% còn 34,5 tỷ; thu nhập thuần từ hoạt động tài chính tăng 174% lên hơn 3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 40% còn hơn 30 tỷ đồng.

NET cho biết doanh thu giảm chủ yếu là do ngành hàng Bột giặt và Nước rửa chén bị giảm so với cùng kỳ và mức giảm này được bù đắp một phần bởi tăng trưởng của nước giặt trong kỳ; thu nhập thuần từ hoạt động tài chính tăng tới 174% là do tối ưu hóa dòng tiền cho hoạt động đầu tư.

Lũy kế 6 tháng đạt 81,6 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi 96,36 tỷ đồng. Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 276 tỷ lên gần 357,66 tỷ đồng.

Năm 2025, NET lên kế hoạch kinh doanh theo 2 phương án cao và thấp. Theo đó, doanh thu thuần thấp đạt 1.780 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ. Còn phương án cao với doanh thu đạt 1.900 tỷ và lợi nhuận đạt 200 tỷ. Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 65%.

Chốt phiên ngày 8/8, giá cổ phiếu NET giảm 1,03% xuống 77.100 đồng/cổ phiếu.