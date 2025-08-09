Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng hơn 12.000 tỷ đồng trong tuần qua, chủ yếu là thỏa thuận

Thu Minh

09/08/2025, 18:39

Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 12849.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 189.7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vn-Index đóng cửa tuần 32/2025 tại 1.584,95 điểm, tăng 6% với thanh khoản có dấu hiệu chững lại nhưng vần duy trì ở mức cao khi bình quân phiên đạt 46.090 tỷ đồng, giảm nhẹ -0,5% so với tuần trước.

Chỉ số này đã phục hồi toàn bộ mức giảm của tuần 31, chinh phục lại mốc 1.500 điểm và bứt phá lên 1.584 điểm. Dẫn dắt đà tăng là Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Dầu khí, Bán lẻ và Phân bón, trong khi Chứng khoán chững lại và Công nghệ thông tin tiếp tục giảm.

Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 32/2025 đạt 56.230 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 51.506 tỷ đồng, giảm 1,5% so với tuần trước nhưng vẫn cao hơn 42,6% so với trung bình 5 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 12849.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 189.7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VPB, STB, DCM, MWG, TPB, VIC, NVL, KBC, GMD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, SSI, VHM, VCI, KDH, VNM, HAX, E1VFVN30, DBC.

Tuần qua ghi nhận giao dịch thỏa thuận quy mô lớn ở cổ phiếu VIC giữa khối ngoại (bán) và nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước (mua). Cụ thể, trong hai phiên 4-5/8/2025, khối ngoại đã bán thỏa thuận gần 116 triệu cổ phiếu VIC với tổng giá trị hơn 12,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 109.000 đồng/cổ phiếu - thấp hơn 0,6% so với giá đóng cửa bình quân 20 phiên liền trước.

Khối lượng này chiếm khoảng 43,6% tổng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VIC tính đến ngày 1/8/2025. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VIC chỉ còn 3,93% (cập nhật tại ngày 8/8/2025) và room ngoại còn lại là 44,09% (tương đương hơn 1,7 tỷ cổ phiếu).

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 5937.1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 160.7 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, SSI, TCB, VHM, BSR, TPB, MBB, EIB, VIB, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: HPG, VIX, GEX, CII, DCM, STB, VPB, ACB, VND.

Tự doanh bán ròng 2196.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 890.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FUEVFVND, MSN, VNM, E1VFVN30, FPT, KDH, HSG, TPB, MWG, VCI.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cố phiếu được bán ròng gồm BSR, VPB, VGC, GEX, VIX, VIB, MBB, TCB, CTG, HPG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 9108.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1240.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bản ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có HPG, TPB, TCB, STB, VPB, HDB, MWG, HAG, HSG, EVF.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, GEX, FPT, VND, CII, ACB, VCI, HAH, GEE, DBC.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Hóa chất, Dầu khí trong khi giảm ở Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng, Thực phẩm, CNTT.

Xét theo quy mô vốn hóa, phân bổ dòng tiền tiếp tục gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi kém đi ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Trong tuần 32, nhóm VN30 tiếp tục hút dòng tiền với tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng lên 49,4% từ mức 44,1% trong tuần 31. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML lần lượt giảm về 38,7% và 8,2%.

Về quy mô dòng tiền, thanh khoản cải thiện ở nhóm vốn hóa lớn VN30, tăng +2.360 tỷ đồng (+11,6%), trong khi giảm -2.075 tỷ đồng (-10,4%) ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và -427 tỷ đồng (-10,2%) ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Về biến động giá, cả ba chỉ số cùng tăng, dẫn dắt bởi VN30 (+7,12%). Chỉ số VNMID và VNSML tăng thấp hơn, lần lượt +5,5% và +2,82%.

