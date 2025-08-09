Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

HNX: Huy động hơn 25.859 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Nguyệt Ánh

09/08/2025, 00:00

Đáng chú ý, tại phiên đấu thầu cuối tháng 7, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 2,75%, 3,29%, 3,40% và 3,45%, tăng tương ứng 16, 11, 13 và 5 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 6.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo tháng 7/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 25.859,62 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành trong tháng gồm các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm và 15 năm, với tỷ trọng phát hành lần lượt là 84% và 11%, tương đương 21.656 tỷ đồng và 2.900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại phiên đấu thầu cuối tháng 7, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 2,75%, 3,29%, 3,40% và 3,45%, tăng tương ứng 16, 11, 13 và 5 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 6.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết Trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 31/7/2025 đạt 2.412.646 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 15.710 tỷ đồng/phiên, giảm 6,15% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 65,23%, giá trị giao dịch Repos chiếm 34,77% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,27% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 298 tỷ đồng.

Tháng 7, lợi suất giao dịch của Trái phiếu Chính phủ tăng nhiều nhất ở các kỳ hạn 3-5 năm, 25-30 năm và 7-10 năm, hiện đang đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 2,6553%; 3,5552% và 2,888%; giảm nhiều nhất ở các kỳ hạn 25 năm, 5-7 năm và 15 năm, hiện đang đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 3,0799%; 2,4363% và 3,0527%.

Các kỳ hạn trung và dài hạn được giao dịch nhiều, trong đó các kỳ hạn 10 năm, 5 năm và 7-10 năm được giao dịch nhiều nhất với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 20,86%; 15,60% và 11,48%.

Khối Ngân hàng Thương mại tiếp tục giữ ưu thế về thị phần giao dịch trên thị trường Trái phiếu Chính phủ, với tỷ trọng giá trị giao dịch Outright và Repos so với toàn thị trường tương ứng là 47,44% và 92,14%.

