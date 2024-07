Sau dịch Covid-19, nhà đầu tư lớn vẫn “rót tiền” vào khách sạn hạng sang

Các tập đoàn khách sạn thương hiệu hàng đầu thế giới sau thời gian “nghỉ dịch Coivid-19” đang trở lại “cuộc đua” hút khách du lịch nghỉ dưỡng giàu sang, với hàng loạt hoạt động đầu tư mở rộng phân khúc khách sạn cao cấp tại các thành phố lớn của Việt Nam.

KHÁCH SẠN HẠNG SANG VẪN ĐƯỢC MỞ MỚI

Điều này có lẽ đến từ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp trải dọc đất nước Việt Nam khi có những bãi biển ngập nắng - nước trong vắt – cát trắng mịn - êm sóng, biển Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Nẵng… được vinh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam và thế giới.

Mới đây, một thương hiệu khách sạn nổi tiếng thế giới nhưng lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam, đó là Nobu Hospitality đã có mặt tại Đà Nẵng. Tiếp đó, thương hiệu này đầu tư ngay một khách sạn và nhà hàng Nobu tiêu chuẩn 5 sao tại TP.HCM.

Ông Trevor Horwell, Giám đốc điều hành của Nobu Hospitality, chia sẻ Nobu Hospitality mong muốn mang đến cho khách hàng một hành trình trải nghiệm đặc biệt tại Việt Nam - một trong những quốc gia đang phát triển năng động tại châu Á.

Mới đây, đại diện của tập đoàn Hilton tiết lộ sẽ tăng thêm 03 khách sạn nữa cùng với 05 khách sạn mang thương hiệu Hilton đang hoạt động tại Việt Nam. Việc mở rộng còn tiếp tục với 10 dự án đang trong quá trình chuẩn bị và xây dựng tại Việt Nam.

Tổ hợp khách sạn và căn hộ dịch vụ có tên JW Marriott Hotel & Suites Sài Gòn vừa được Marriott International tiếp quản triển khai vận hành, đánh dấu màn ra mắt của thương hiệu JW tại TP.HCM. Đây cũng là khách sạn thứ 03 mang thương hiệu JW tại Việt Nam, sau 02 khách sạn tại Hà Nội và Phú Quốc. Tập đoàn này dự kiến mở rộng số lượng khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam với hơn 50 dự án đang được phát triển.

Sự đầu tư đón đầu này có lẽ đến từ việc lượng khách du lịch đến Việt Nam đang tăng trở lại. Trong nửa đầu năm 2024, đã có hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 58,4% so với cùng kỳ 2023 và vượt 4,1% so với thời kỳ trước dịch (nửa đầu năm 2019).

Riêng TP.HCM, theo Oxford Economics, lượng khách quốc tế đến TP.HCM sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2026. Dự kiến sẽ đón 06 triệu khách quốc tế trong năm 2024, giảm 30% so với đỉnh điểm trước Covid vào năm 2019, theo Sở Du lịch TP.HCM,

Còn tại Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đón 14 triệu lượt khách, tăng 13,7% theo năm. Trong đó, khách nội địa đạt 10,9 triệu, tăng 6% theo năm, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách du lịch Thủ đô. Du khách quốc tế dù chỉ chiếm 3,1 triệu lượt, nhưng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ 52,6% theo năm.

CÔNG SUẤT PHÒNG CHƯA ĐẠT MỨC TRƯỚC DỊCH BỆNH

Ghi nhận tình hình hoạt động của các khách sạn tại Việt Nam, theo Savills, các khách sạn tại Hà Nội và TP.HCM đang dần sôi động trở lại trong quý 2/2024.

Cụ thể, nguồn cung khách sạn 3 đến 5 sao tại TP.HCM dù giảm 1% theo quý nhưng vẫn tăng 6% theo năm, đạt 16.542 phòng từ 116 dự án. Nguồn cung phòng khách sạn tại TP.HCM được thúc đẩy bởi việc mở cửa trở lại sau dịch Covid-19 và cải tạo, chiếm 77% trong số 13 dự án. Trong khi nguồn cung mới chỉ có 03 dự án mới được ghi nhận.

Nguồn: Savills Việt Nam.

Về công suất phòng, so với thời điểm trước dịch Covid-19, lượng khách quốc tế đến TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2024 chưa khôi phục, đạt 2,7 triệu lượt (giảm 36% so với 6 tháng đầu năm 2019), nhưng khách nội địa lại tăng 34% so với cùng kỳ giai đoạn trước dịch, đạt 17,1 triệu lượt. Theo đó, công suất phòng ở mức 63%, giảm 6 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm 2019. Giá phòng trung bình giảm 5% theo quý còn 1,9 triệu đồng/phòng/đêm.

Tuy nhiên, so với năm 2023, nhu cầu trong nửa đầu năm 2024 tăng do lượng khách quốc tế tăng 38% và khách nội địa tăng 4%, giúp số phòng được thuê tăng 4%. Dù các dự án mới làm giảm công suất 1 điểm phần trăm theo năm, nhưng giá phòng trung bình tăng 2% theo năm nhờ giá phòng cao của 02 dự án mới có thương hiệu và 03 dự án vừa hoàn thành cải tạo.

Tại Hà Nội, nguồn cung khách sạn 5 sao tăng 3%, tổng nguồn cung đạt mức 1.120 phòng, đến từ 67 dự án. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước tính đạt 66%, tăng 1,3% so với tháng 5/2024, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Savills Việt Nam dự báo đến năm 2027, TP.HCM sẽ có thêm 06 dự án khách sạn 4 và 5 sao mới với 1.100 phòng. Tại Hà Nội, sẽ có thêm 01 khách sạn 5 sao với 207 phòng dự kiến tham gia thị trường nửa cuối năm 2024. Riêng giai đoạn 2025-2026 có 2.689 phòng mới từ 12 dự án, hạng 5 sao chiếm 74% và hạng 4 sao chiếm 26%.

Thị trường du lịch tại Việt Nam đã cải thiện dần sau đại dịch nhờ sự trở lại của du khách. Tuy nhiên, bà Giang Huỳnh, Giám đốc Phòng Nghiên Cứu & S22M, Savills Việt Nam, cho rằng những thách thức vẫn còn do nguồn cung khách sạn lớn cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến của các loại hình lưu trú không được xếp hạng, trong khi các thị trường khách quốc tế chính vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels, phần lớn tại các nước, khách sạn tầm trung là cơ sở chính và rất ít người có thể chi trả cho các khách sạn 4 và 5 sao. Vì vậy, thị trường lớn và đông đảo nên tập trung vào khách sạn 3 và 4 sao.

Dù vậy, ông Mauro Gasparotti, cũng cho rằng thị trường Việt Nam đang cần nhiều phòng hạng sang (luxury) hơn. Vì tỷ suất lợi nhuận gộp (GOP) của phân khúc luxury ở Việt Nam là cao nhất trong 03 phân khúc, đạt mức 41,2% (trong 12 tháng tính đến tháng 7/2024), tiếp đến là 02 phân khúc khách sạn dịch vụ đầy đủ (full service) và khách sạn dịch vụ chọn lọc (select service), theo dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường khách sạn HotStats (Anh).

Về chỉ số doanh thu trên mỗi phòng (REVPAR) tại Việt Nam cũng tăng trưởng 24%, cao hơn trung bình Đông Nam Á là 17%. Công suất phòng cũng tăng 10 điểm phần trăm so với 6 điểm phần trăm của khu vực.

Theo thống kê của Savills Hotels, nguồn cung hạng sang (luxury) chiếm 2% tổng số phòng khách sạn hiện tại, nhưng chiếm 5% tổng nguồn cung đang triển khai và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong ba năm tới.

Bên cạnh sự gia tăng của nguồn cung phòng khách sạn, thị trường branded residence hạng sang cũng đang đón nhận sự quan tâm tại Việt Nam.