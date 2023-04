SCIC lên kế hoạch thoái vốn đợt 1/2023

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố danh sách thoái vốn đợt 1 năm 2023.

Theo đó, trong danh sách thoái vốn đợt 1/2023 có 73 doanh nghiệp SCIC dự kiến thoái vốn bao gồm một số doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và UPCoM gồm: CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE), Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP - Seaprodex (mã SEA-UPCoM), Tổng Công ty LICOGI - CTCP (mã LIC-UPCoM) , CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE), CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND-UPCoM), CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP-UPCoM),…

Cũng trong danh sách này, SCIC đã thoái vốn thành công tại 4 doanh nghiệp. Cụ thể: 29% vốn tại CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Ngãi, 53% vốn tại CTCP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng Tổng hợp II Quảng Bình, 65% CTCP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng Tổng hợp Quảng Bình và 51% CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 9.

Danh sách thoái vốn của SCIC

Mới đây, Nhựa Bình Minh (BMP) vừa công bố BCTC quý 1/2023 với doanh thu gần 1.450 tỷ đồng - tăng 7% so với cùng kỳ 1.353 tỷ); Sau khi trừ các loại thuế phí, Nhựa Bình Minh báo lãi ròng hơn 280 tỷ đồng - gấp 2,2 quý 1/2022 (127 tỷ). EPS đạt 3.430 đồng/cổ phiếu, gấp đôi cùng kỳ (1.557 đồng) và tính đến ngày 31/3/2023, BMP có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BMP đạt gần 880 tỷ đồng.

Còn đối với cổ phiếu PPC, HOSE đã đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo từ ngày 29/3 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Nhiệt điện Phả Lại và trước đó, HoSE cũng cũng đưa cổ phiếu PPC vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với lý do tương tự.

Kết thúc năm 2022, doanh thu của SCIC đạt 10.694 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2021 và 35% so với kế hoạch năm 2022 - Trong đó, doanh thu từ cổ tức đạt 8.216 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ và vượt 41% kế hoạch. Doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.836 tỷ đồng, vượt 91% kế hoạch năm 2022.

Tính tới thời điểm 31/12/2022, danh mục đầu tư của SCIC bao gồm 119 doanh nghiệp (gồm 114 công ty cổ phần và 5 công ty trách nhiệm hữu hạn) với số vốn nhà nước là 47.831 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 166.022 tỷ đồng.

Đặc biệt, SCIC đã tập trung triển khai công tác quản trị, tái cơ cấu tại các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn mới tiếp nhận và đầu tư như tại Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Thép… và đề xuất xử lý 2 đại dự án trong 12 đại dự án thuộc ngành công thương.