Số ca khám, cấp cứu nghi do pháo nổ trong dịp Tết 2025 giảm

Báo cáo về tình hình tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025, Bộ Y tế cho biết trong 8 ngày nghỉ Tết, từ 25/1 - 1/2/2025, các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

Đến thời điểm 12h ngày 1/2/2025 (mùng 4 Tết), Bộ Y tế không nhận được phản ánh về việc thiếu thuốc, tăng giá thuốc và chất lượng thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Về công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ Tết, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết tổng hợp sơ bộ 8 ngày nghỉ Tết, cho thấy số ca khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024. Khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ cũng giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu lên 548.151 lượt người trong 8 ngày nghỉ Tết. Trong đó, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 194.457 người. Trong 8 ngày, các cơ sở y tế đã thực hiện phẫu thuật cho 19.262 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 3.275 ca; đỡ đẻ, mổ đẻ đón 16.508 trẻ chào đời...

Tính chung trong 8 ngày nghỉ Tết đã có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 47 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

So với cùng kỳ năm 2024, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa giảm 135 người (22,8 %); tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 48 người (53,3 %).

Số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu trong 8 ngày qua là 709 người, trong đó 442 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong...

Số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong 8 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25/1 - 1/2) là 24.054 người. Số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú, theo dõi trong 8 ngày là 9.755 người. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 8 ngày là 159 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh là 66 người, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 38 người và tiên lượng tử vong xin về là 55 người.

Đến sáng 1/2, số người bệnh nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh là 5.073 người. So sánh với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024, số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm 8,9%; số ca phải nhập viện điều trị, theo dõi giảm 11,1%; tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm 28%; tử vong trước viện giảm 45,2%; tử vong tại viện giảm 9,4%; tiên lượng tử vong xin về giảm 21,3%.

Liên quan đến công tác y tế dịp Tết Ất Tỵ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BYT về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán 2025; phân công trực 24/24 giờ đối với Lãnh đạo đơn vị, cán bộ, nhân viên bảo đảm khoa học, hiệu quả; niêm yết công khai danh sách trực hằng ngày theo quy định.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ; xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc, tình huống phát sinh.

Yêu cầu các đơn vị đảm bảo triển khai các công việc đúng tiến độ, khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh; dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu. Sẵn sàng thu dung người bệnh trong trường hợp dịch bệnh xảy ra; khám và điều trị kịp thời bệnh nhân cấp cứu; thực hiện đúng quy trình chuyên môn, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho cấp dưới khi cần thiết.

Xây dựng phương án đối phó với tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra; cảnh báo người dân về nguy cơ tai nạn thường gặp trong ngày Tết. Tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách…