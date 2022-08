Startup nền tảng chi lương linh hoạt Vui App được quỹ ngoại rót 6,4 triệu USD

Ngày 3/8/2022, Nano Technologies Việt Nam, startup tiên phong cung cấp mô hình chi lương linh hoạt thông qua nền tảng Vui App đã huy động thành công 6,4 triệu USD (150 tỷ đồng) trong vòng gọi vốn tiền series A.

Vòng gọi vốn này do Openspace dẫn dắt (quỹ đã đầu tư vào Gojek, Kumu và Finhay), với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư mới như: Partech Partners, Tekton Ventures, KVision, IT Farm và Sketchnote Partners; cùng các nhà đầu tư vòng trước là Golden Gate Ventures, FEBE Ventures, FJLabs, Venturra, TO Ventures, ACE & Company và Goodwater Capital.

Trước đó, Nano, startup đầu tiên của Việt Nam được tham gia Chương trình Khởi nghiệp YCombinator (Mỹ) đã nhận 3 triệu USD trong vòng hạt giống.

Vui App kỳ vọng sớm phục vụ 500.000 lao động, trọng tâm là các doanh nghiệp sản xuất đang cần một giải pháp phúc lợi tối ưu, khác biệt để thu hút lượng lao động lớn. Ông Đặng Việt Dũng, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Nano Technologies Việt Nam

Với dòng vốn đầu tư mới, Nano định hướng phát triển trở thành nền tảng phúc lợi và lương linh hoạt dành cho người lao động Việt Nam, đồng thời giải quyết vấn đề bức thiết của doanh nghiệp, gia tăng sự gắn kết với đội ngũ và bảo vệ lực lượng lao động.

Trước sự biến động của thị trường và nhu cầu bức thiết tuyển dụng, giữ chân lao động, việc Vui App tăng dòng vốn sẽ giúp tăng quỹ chi lương linh hoạt, từ đó giúp thêm nhiều doanh nghiệp sớm triển khai phúc lợi này, gia tăng gắn kết đội ngũ.

Đại diện quỹ đầu tư Openspace, bà Jessica Pouleur nhận xét, Vui App là ứng dụng khai mở và dẫn đầu thị trường chi lương linh hoạt ở Việt Nam. Tiềm năng của mô hình này tại Việt Nam rất lớn, khi cả doanh nghiệp và người lao động đều đang có nhu cầu. Người lao động cần được tiếp cận tiền lương sớm hơn, linh hoạt hơn trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, còn doanh nghiệp đang chật vật tìm cách thu hút tuyển dụng. Hoàn thiện giải pháp và mở rộng nền tảng dịch vụ cho cả người lao động và doanh nghiệp, nền tảng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bà Jessica Pouleur nói.

Trên thực tế, hàng triệu người Việt Nam vẫn trông chờ vào ngày trả lương cố định và thường xuyên chật vật cuối tháng. Nhiều người phải tìm đến những sản phẩm vay không chính thống với lãi suất rất cao. Đặc biệt, trong hai năm nhiều biến động vừa qua, nhiều công nhân đã và đang rời bỏ nhà máy và khu công nghiệp. Hệ quả là nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ngành sản xuất khan hiếm lao động trầm trọng.

Ra đời năm 2020, nền tảng của startup Nano do cựu Giám đốc điều hành Uber và ZaloPay Đặng Việt Dũng và cộng sự triển khai nhằm thu hẹp khoảng cách giữa những ngày trả lương. Vui App trao quyền làm chủ tài chính, tự chọn ngày nhận lương cho người lao động. Ứng dụng này một mặt cho phép người lao động nhận ngay phần tiền lương đã làm ra, mặt khác là một phúc lợi linh hoạt, tối ưu chi phí giúp doanh nghiệp giữ chân lao động và thu hút tuyển dụng.

Đến nay đã có hơn 100.000 cán bộ nhân viên tại các doanh nghiệp lớn như FPT Retail, Central Retail, Family Mart, Kangaroo, Gỗ Trường Thành,… có thể nhận lương linh hoạt qua ứng dụng. Trung bình, một nhân viên nhận lương sớm 3,8 lần/tháng qua Vui App.

Không chỉ giúp nguồn tiền lương đến tay người lao động nhanh hơn, kịp thời hơn, Nano cho biết, ứng dụng còn cung cấp các tiện ích tùy chọn giúp người lao động chủ động sử dụng tiền lương linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cuộc sống như: mua thẻ điện thoại, thanh toán hóa đơn điện, nước,...