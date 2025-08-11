Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Kinh tế số

9/9 có thể là ngày Apple trình làng thế hệ iPhone tiếp theo

Hạ Chi

11/08/2025, 10:11

Dựa trên hoạt động hàng năm, Apple có thể sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9. Ngày đặt hàng trước dự kiến mở từ 12/9, song không phải tất cả mẫu iPhone mới đều mở bán cùng lúc…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Apple được cho là sẽ công bố thế hệ iPhone mới. Theo các thông tin rò rỉ, sự kiện năm nay sẽ giới thiệu iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Đặc biệt, sẽ không có bản iPhone 17 Plus như thường lệ, thay vào đó là mẫu iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng. 

Ngoài iPhone, Apple nhiều khả năng sẽ trình làng Apple Watch Series 10 và Apple Watch Ultra mới, được cho là có màn hình lớn nhất từ trước đến nay. Apple Watch SE thế hệ 3 và AirPods Pro 3 cũng có thể xuất hiện tại sự kiện.

Apple thường tổ chức sự kiện ra mắt iPhone vào tháng 9 hằng năm. Từ sau dịch COVID-19, phần giới thiệu chính thường được ghi hình sẵn, phát tại Nhà hát Steve Jobs (1.000 chỗ) ở trụ sở Apple Park, Cupertino, và phát trực tuyến trên website cũng như các kênh mạng xã hội của hãng.

Hiện chưa rõ năm nay Apple có trở lại với hình thức sự kiện trực tiếp hay không. Tin đồn cho rằng buổi ra mắt sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng 9/9 giờ Thái Bình Dương (tức 0 giờ ngày 10/9 giờ Việt Nam). Ngày đặt hàng trước dự kiến mở từ 12/9, song không phải tất cả mẫu iPhone mới đều mở bán cùng lúc.

Theo India Express, cùng với sự kiện phần cứng, cộng đồng công nghệ cũng chú ý tới việc khi nào GPT-5 - mô hình AI mới nhất của OpenAI sẽ có mặt trên Apple Intelligence.

Hiện ChatGPT đã tích hợp trong Apple Intelligence (iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia và visionOS 2) vẫn sử dụng GPT-4o. Theo 9to5Mac, Apple sẽ nâng cấp lên GPT-5 khi ra mắt iOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe 26, “trong thời gian không xa”.

Tại WWDC 2025, Apple cũng thông báo sẽ mở nền tảng AI trên thiết bị để các nhà phát triển có thể xây dựng ứng dụng và tính năng dựa trên công nghệ của Apple Intelligence.

