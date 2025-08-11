Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Kinh tế số

Gần 80% nhân viên của Nvidia là triệu phú

Bạch Dương

11/08/2025, 07:25

Một khảo sát mới đây tiết lộ khoảng 76-78% nhân viên Nvidia hiện là triệu phú, trong đó gần 50% sở hữu tài sản ròng trên 25 triệu USD, chủ yếu nhờ vào chương trình mua cổ phiếu ưu đãi và giá trị Nvidia tăng trưởng vượt bậc…

Giám đốc điều hành Jensen Huang từng cho biết đích thân ông đã xem xét chế độ lương thưởng của toàn bộ hơn 42.000 nhân viên, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược quản trị.

Vị tỷ phú này cũng chia sẻ rằng ông thường sử dụng công cụ học máy để xử lý dữ liệu nhân sự nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trong một tập gần đây của All In Podcast, tham gia cùng các nhà đầu tư mạo hiểm Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks và David Friedberg, ông khẳng định luôn áp dụng chính sách đãi ngộ công bằng, cạnh tranh, đồng thời bác bỏ tin đồn về “nhóm quyền chọn cổ phiếu bí mật” dành riêng cho nhân viên xuất sắc. 

“Tôi có thói quen trả lương và thưởng vào cuối kỳ, kể cả với ban lãnh đạo”, ông Huang nói.

Ông cũng tiết lộ: “Tôi thường duyệt lại yêu cầu của từng người vào mỗi cuối kỳ. Họ gửi cho tôi đề xuất, tôi xem qua toàn bộ công ty. 100% thời gian, tôi đều tăng ngân sách opex (chi phí hoạt động). Tôi đã tạo ra nhiều tỷ phú trong đội ngũ quản lý hơn bất kỳ CEO nào trên thế giới. Họ đang làm rất tốt, vì vậy đừng lo cho bất cứ ai trong công ty tôi”. 

Theo nhà phân tích tài chính Jesse Cohen - người công bố khảo sát lấy ý kiến 3.000 nhân viên Nvidia, khoảng 76-78% nhân viên hiện là triệu phú, trong đó gần 50% sở hữu tài sản ròng trên 25 triệu USD. 

Phần lớn tài sản này đến từ chương trình cho phép nhân viên mua cổ phiếu Nvidia với mức chiết khấu 15%. Ông Cohen gọi đây là “thống kê gây sốc của ngày” trên X.

Nvidia đang là “ngôi sao sáng” của làn sóng AI thế hệ mới. Giá cổ phiếu công ty đã tăng gần 3.800% kể từ năm 2019 và vào ngày 9/7/2025, Nvidia trở thành công ty niêm yết đầu tiên trên thế giới vượt mốc 4.000 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Đà tăng này cũng đưa Jensen Huang lọt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh. Nvidia vốn khởi đầu bằng việc phát triển GPU cho trò chơi điện tử và ứng dụng đồ họa, từng nhận hợp đồng quan trọng sản xuất phần cứng cho máy chơi game Xbox của Microsoft.

Bước ngoặt lớn của hãng đến từ sự bùng nổ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), tiêu biểu như GPT-5 mới ra mắt của OpenAI - được cho là vận hành trên hàng chục nghìn GPU Nvidia.

Jensen Huang kinh tế số Nvidia triệu phú

Thành phố Huế đặt mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của thành phố.

Chip trí tuệ nhân tạo (AI) H20 của Nvidia, phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, được cho là đang đối mặt với sức mua giảm sút tại Trung Quốc, sau cảnh báo bất lợi với Nvidia từ cơ quan quản lý Trung Quốc…

Không đánh thuế lợi nhuận, khung pháp lý minh bạch và đặc quyền về cư trú, đã khiến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trở thành thỏi nam châm hút giới siêu giàu tiền điện tử toàn cầu…

Chiều 13/8, TAND TP. Huế đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đối với 6 bị cáo có hành vi mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước…

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Huế gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương sử dụng ngân sách nhà nước…

