Trang chủ Kinh tế số

Bắt giữ đối tượng nước ngoài dùng trạm BTS giả gửi tin nhắn lừa nộp phạt giao thông

Hạ Chi

10/08/2025, 18:57

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cho biết cơ quan liên ngành đã phát hiện và bắt giữ đối tượng người nước ngoài dùng trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả mạo...

Hình ảnh tin nhắn lừa đảo.
Hình ảnh tin nhắn lừa đảo.

Ngày 7/8/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II – Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) khu vực phía Nam và các đơn vị chức năng liên quan đã bắt giữ một đối tượng người nước ngoài sử dụng trạm thu phát sóng di động giả mạo (BTS giả) để phát tán tin nhắn lừa đảo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, qua công tác kiểm soát tần số, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu phát tán tin nhắn bằng thiết bị BTS giả.

Ngay lập tức, các đơn vị đã triển khai lực lượng, sử dụng phương tiện kỹ thuật chuyên dụng để xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, đoàn công tác của Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) khu vực phía Nam đã nhanh chóng định vị, xác định chính xác vị trí phát sóng của BTS giả, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ đối tượng ngay tại chỗ, thu giữ toàn bộ tang vật. 

Tang vật và phương tiện đối tượng sử dụng trong vụ việc
Tang vật và phương tiện đối tượng sử dụng trong vụ việc

Đối tượng mang quốc tịch nước ngoài đã sử dụng 02 thiết bị BTS giả đặt trên ô tô, di chuyển liên tục trên nhiều tuyến đường nhằm phát tán hàng loạt tin nhắn giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nội dung tin nhắn hướng dẫn người dân truy cập đường link giả để nộp phạt vi phạm giao thông, qua đó đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra cùng thời điểm Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo theo hình thức mới này và được nhiều cơ quan báo chí đăng tải trong ngày 07/8/2025. Điều này cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm của hành vi, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh thông tin và uy tín của các cơ quan nhà nước.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, đồng bộ giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) khu vực phía Nam và các đơn vị liên quan, vụ việc đã được kịp thời ngăn chặn, hạn chế nguy cơ tin nhắn lừa đảo lan rộng, góp phần bảo vệ an toàn thông tin cho người dân.

Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link trong tin nhắn lạ, không rõ nguồn gốc. Khi nhận được yêu cầu nộp phạt hoặc cung cấp thông tin cá nhân, đề nghị thực hiện giao dịch tài chính qua tin nhắn, cần xác minh qua cổng thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

