Những khác biệt dự kiến giữa iPhone 17 và Galaxy S25

Thị trường điện thoại cao cấp trở sắp chào đón sự xuất hiện của iPhone 17 của Apple. Sản phẩm lần đầu được trang bị màn hình ProMotion 120Hz và camera trước 24MP, những tính năng từng được người dùng kỳ vọng từ nhiều năm nay…

Đối thủ xứng tầm với iPhone 17 là Samsung Galaxy S25, một trong những mẫu điện thoại Android nhẹ và nhỏ gọn nhất từ trước đến nay. Máy gây chú ý nhờ thiết kế tinh tế, hiệu năng mạnh và tích hợp AI để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Dù tương đồng về phân khúc giá và tương tự về kích thước, Apple và Samsung lại theo đuổi hai hướng phát triển khác nhau.

(Thông tin iPhone 17 để so sánh là dự kiến, chưa được xác thực).

S25 - CHIẾC FLAGSHIP ĐÚNG NGHĨA NHỎ GỌN

Galaxy S25 gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ hiếm thấy ở dòng điện thoại cao cấp. Đây là một trong những mẫu flagship mỏng nhất trong nhiều năm trở lại đây khi chỉ nặng 162 gram và dày 7,25 mm.

Trong khi đó, iPhone 17 dù có một số thay đổi, song vẫn bị đánh giá là dày và nặng hơn.

Về thiết kế, iPhone 17 tiếp tục sử dụng cụm camera hình viên thuốc đặt dọc với hai ống kính gần như không đổi so với iPhone 16. Ngược lại, Galaxy S25 vẫn trung thành với cụm ba camera đặt dọc kiểu bố cục đã trở thành dấu ấn của Samsung. Cả hai đều đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68.

Dự kiến so sánh thông số kỹ thuật iPhone 17 và S25 - Nguồn: PhoneArena.

Về màu sắc, Apple được cho là đang thử nghiệm các phiên bản màu mới như xanh lá, tím bên cạnh các màu truyền thống: đen, trắng, xám thép và xanh nhạt. Samsung thì tiếp tục thể hiện cá tính với các lựa chọn nổi bật như xanh băng (Icy Blue), bạc khói (Silver Shadow), xanh navy và xanh bạc hà (Mint).

Năm 2025 có thể sẽ đánh dấu lần đầu tiên Apple trang bị màn hình ProMotion 120Hz cho dòng iPhone tiêu chuẩn. iPhone 17 được cho là sử dụng tấm nền LTPO OLED - tương tự mẫu iPhone 16 Pro năm ngoái, nhưng được cải thiện thêm về độ sáng và khả năng tiết kiệm pin.

Ở phía Samsung, Galaxy S25 sử dụng màn hình AMOLED 6,2 inch với tốc độ làm tươi 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 2.600 nit - cao hơn một chút so với mức ước tính 2.000–2.200 nit của Apple.

Cả hai đều có viền màn hình mỏng và cân đối. iPhone 17 được cho là đã tiếp tục thu gọn viền so với thế hệ trước. Về bảo mật, Apple vẫn sử dụng nhận diện khuôn mặt Face ID tích hợp trong cụm Dynamic Island quen thuộc. Trong khi đó, Samsung mang đến lựa chọn đa dạng hơn với cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và tính năng nhận diện khuôn mặt cơ bản.

CẠNH TRANH SỨC MẠNH GIỮA SNAPDRAGON 8 ELITE VÀ A19

Galaxy S25 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 4 Elite thuộc nhóm chip điện thoại mạnh nhất hiện nay. Trong khi đó, iPhone 17 sẽ sử dụng chip A19, sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ mới của TSMC. Tuy nhiên, hiệu năng của A19 được dự đoán sẽ không tăng quá nhiều so với A18 tiền nhiệm.

Đáng nói, về phần mềm, Samsung đang đi trước một bước khi tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini vào One UI 7. Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói, tìm nhanh ảnh trong Thư viện hay sử dụng tính năng “Vòng tròn để tìm kiếm” khá tiện lợi.

Song Apple cũng không đứng ngoài xu hướng AI, khi dự kiến mở rộng Apple Intelligence với Siri thông minh hơn, khả năng tóm tắt nội dung và chỉnh sửa ảnh tự động. Dù vậy, thời điểm chính thức áp dụng những tính năng này vẫn chưa được công bố.

APPLE VẪN CHƯA CUNG CẤP CAMERA TELE CHUYÊN DỤNG

iPhone 17 tiếp tục giữ cụm hai camera quen thuộc, gồm một ống kính chính và một ống kính siêu rộng. Việc không có ống kính tele một lần nữa khiến mẫu máy này trở nên kém cạnh tranh hơn khi so sánh với các đối thủ như Galaxy S25 hay Pixel của Google - vốn đã phổ biến hệ thống ba camera ở phân khúc cao cấp.

Điểm sáng đáng chú ý của Apple năm nay là camera selfie 24MP hứa hẹn cho chất lượng gọi video rõ nét hơn và hỗ trợ tốt hơn cho người dùng thường xuyên quay clip đăng mạng xã hội.

Về phía Samsung, phần cứng camera của Galaxy S25 giữ nguyên so với thế hệ S24, nhưng hãng đã đầu tư mạnh vào phần mềm. Những tính năng như quay video định dạng Log, hay xóa âm thanh nền (Audio Eraser) đang chứng tỏ hiệu quả trong trải nghiệm thực tế, đặc biệt với người dùng sáng tạo nội dung.

THỜI LƯỢNG PIN CỦA IPHONE 17 CÓ THỂ TIỆM CẬN S25

iPhone 17 được cho là sẽ có dung lượng pin khoảng 3.877 mAh - nhỉnh hơn một chút so với iPhone 16, nhưng vẫn thấp hơn con số 4.000 mAh của Galaxy S25. Tuy vậy, Apple có thể tạo bất ngờ khi nâng tốc độ sạc có dây lên 35W và hỗ trợ sạc không dây 25W thông qua chuẩn Qi2 từ bên thứ ba.

Nếu Apple tối ưu tốt hơn hiệu suất qua chip A19 và cải thiện khả năng quản lý năng lượng, thời lượng pin thực tế của iPhone 17 hoàn toàn có thể tiệm cận, thậm chí vượt S25.

Với những ai yêu thích Android, Galaxy S25 vẫn là lựa chọn an toàn và hoàn thiện nhất trong phân khúc điện thoại nhỏ gọn cao cấp. Máy có hiệu năng mạnh, thiết kế nhẹ, hệ thống camera ba ống kính ổn định và tích hợp AI sâu rộng, đi kèm cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài từ Samsung.

Tuy nhiên, iPhone 17 đã có những bước tiến rõ rệt, đặc biệt là ở ba điểm trước đây thường bị “chê”: màn hình có thể sẽ mượt hơn nhờ 120Hz, tốc độ sạc nhanh hơn và camera selfie được nâng cấp đáng kể. Nếu Apple giữ mức giá khoảng 799 USD như dự kiến, đây có thể là mẫu iPhone tiêu chuẩn đáng mua nhất trong nhiều năm trở lại đây.