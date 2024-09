Thị trường nhà riêng, đất nền nhiều dấu hiệu khởi sắc

Phát biểu tại hội thảo “Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam 2024 và tiêu điểm Bình Dương” diễn ra ngày 18/9 ở TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, dự báo về những thay đổi của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

NHIỀU TÍN HIỆU TÍCH CỰC

"Thị trường bất động sản năm 2024 sẽ tăng tính minh bạch nhờ những quy định mới được thực thi theo những luật định vừa có hiệu lực thi hành. Ba bộ Luật sửa đổi liên quan đến bất động sản đang được đón nhận tích cực bởi người mua, môi giới, sàn giao dịch và chủ đầu tư bất động sản", ông Nguyễn Quốc Anh nói.

Theo dự báo của Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ đảo chiều vào khoảng quý 2 đến quý 4/2024. Hiện tại, dữ liệu cho thấy thị trường đã xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, mức độ quan tâm đến bất động sản có xu hướng tăng.

Cụ thể, mức độ quan tâm đất trong quý 3/2024 dự kiến tăng 49% so với cùng kỳ 2023, nhà riêng tăng 25%, chung cư tăng 24%, biệt thự tăng 22%. Ngoài ra, 72% môi giới nhận định biến động trong thị trường bất động sản hiện tại đang có nhiều tín hiệu tích cực hơn.

Đến nay, cả nguồn cung và tỷ lệ hấp thụ bất động sản đã được cải thiện. Tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều dự án mở bán mới đều có mức giá khá cao. Trong đó, tại Hà Nội, mức giá trung bình dao động từ 45 - 90 triệu đồng/m2.

Còn tại TP.HCM, mức giá trung bình dao động từ 45 - 130 triệu đồng/m2. Phần lớn môi giới nhận định tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán mới đạt trung bình từ 30 - 60%, nhiều dự án tỷ lệ hấp thụ đến trên 80%.

Thị trường nhà riêng và đất nền cũng đã ghi nhận khởi sắc. Tại miền Bắc, giá nhà riêng tăng lên mức 173 triệu đồng/m2 vào quý 3/2024 so với mức 95 triệu đồng/m2 vào quý 1/2021. Trong khi đó, giá đất nền tại khu vực này tăng lên mức 46 triệu đồng/m2 vào quý 3/2024 so với mức 27 triệu đồng/m2 vào quý 1/2021.

Còn tại khu vực miền Nam, biến động giá đất nền và nhà riêng không quá lớn. Cụ thể, giá nhà riêng tăng lên mức 106 triệu đồng/m2 vào quý 3/2024 so với mức 94 triệu đồng/m2 vào quý 1/2021 và giá đất nền tăng nhẹ lên mức 17 triệu đồng/m2 vào quý 3/2024 so với mức 13 triệu đồng/m2 vào quý 1/2021.

Ở phía Nam, Bình Dương là tỉnh có tăng trưởng mức độ quan tâm nổi bật và giá bán ổn định. Trong đó, chung cư là phân khúc thu hút quan tâm lớn nhất cả bán và cho thuê, tập trung ở khu vực gần TP.HCM.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, động lực phát triển của thị trường bất động sản Bình Dương bao gồm nhiều yếu tố.

Thứ nhất, nhu cầu ở thực cao khi Bình Dương đứng thứ hai cả nước về tỷ suất nhập cư với 26,4%.

Thứ hai, lợi thế lớn về cơ sở hạ tầng, tỷ lệ đô thị hóa và triển vọng quy hoạch tích cực. Tỷ lệ đô thị hóa của Bình Dương tính đến hết năm 2022 đứng thứ hai với 84%, chỉ sau Đà Nẵng với 88%.

Thứ ba, nguồn cung bất động sản Bình Dương chiếm ưu thế lớn so với các tỉnh trong cùng khu vực. Dự kiến, Bình Dương có nhiều dự án mới, đáp ứng thiếu hụt nguồn cung ở phía Nam, từ các chủ đầu tư uy tín. Bên cạnh đó, giá bất động sản Bình Dương cũng ở mức cạnh tranh so với TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Thị trường bất động sản nhà ở Bình Dương cũng dần phát triển liền theo các khu công nghiệp. Nếu như trước năm 2016, tỉnh chỉ có 92 dự án bất động sản dân dụng thì đến thời điểm hiện tại, con số đó đã tăng 277%, lên 349 dự án.

Ông Oh Dongkun, Tổng giám đốc Công ty Becamex Tokyu, nhận định: Bình Dương là tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Gần đây, Bình Dương cũng là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Việt Nam.

“Đối với một doanh nghiệp phát triển bất động sản FDI đã đồng hành cùng Bình Dương từ những ngày đầu, chính sách phát triển bền vững về cơ sở hạ tầng giao thông, chiến lược thành phố thông minh và những nỗ lực thu hút đầu tư công nghệ cao trong những năm gần đây của tỉnh là những yếu tố then chốt giúp duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều thách thức hiện nay”, Tổng giám đốc Becamex Tokyu cho hay.

SỨC HÚT CĂN HỘ CHUNG CƯ

Thị trường bất động sản Bình Dương đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của căn hộ chung cư Bình Dương. Theo dữ liệu thị trường 9 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn, trên thị trường mua bán, căn hộ chung cư dẫn đầu về mức độ quan tâm với tỉ lệ tăng trưởng 6% so với thời điểm đầu năm. Trên thị trường cho thuê, căn hộ chung cư bỏ xa tất cả các phân khúc khác về mức độ quan tâm, tăng trưởng 33% so với đầu năm.

Ngoài ra, dù là phân khúc bất động sản thu hút quan tâm lớn nhất ở cả thị trường bán và thị trường cho thuê nhưng sự áp đảo về mức độ quan tâm có sự phân hóa rõ rệt. Theo đó, mức độ quan tâm chỉ tập trung ở các căn hộ có vị trí gần TP.HCM là Dĩ An và Thuận An. Đây cũng là hai khu vực có mức độ quan tâm căn hộ top đầu thị trường Bình Dương với các con số tăng trưởng so với đầu năm, lần lượt là 20% và 7%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn, cho biết sở dĩ phân khúc bất động sản căn hộ chung cư Bình Dương hút khách là bởi nhu cầu ở thực của thị trường rất lớn. Là thủ phủ công nghiệp phía nam, Bình Dương thu hút nhu cầu sinh sống lớn, tỷ lệ gia tăng dân số cao.

So với hàng loạt các thị trường vệ tinh khác thì Bình Dương là tỉnh gần TP.HCM với vị trí cửa ngõ giao thương. Mặt bằng giá căn hộ chung cư tại Bình Dương cũng thấp hơn so với TP.HCM, khi giá chung cư trung bình tại 3 điểm nóng là Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một chỉ dao động 28-33 triệu đồng/m2.

“Với lợi thế an cư, mức độ quan tâm chung cư Bình Dương chủ yếu đến từ nhu cầu người dân địa phương và lân cận. Về mặt địa lý, mức độ quan tâm chung cư Bình Dương đến từ 2 nhóm khách hàng chính là Bình Dương và TP.HCM. Trong đó khách hàng từ TP.HCM chiếm 49%, khách hàng Bình Dương chiếm 33%”, ông Tuấn cho biết thêm.