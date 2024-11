Thủ tướng: Đại đoàn kết là giá trị tinh thần, giá trị cốt lõi của dân tộc ta

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, sáng 14/11.

ĐÃ ĐOÀN KẾT PHẢI ĐOÀN KẾT HƠN NỮA

Tại ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc đã ôn lại truyền thống 94 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 tại địa phương.

Dù là tỉnh miền núi, biên giới, Lạng Sơn vẫn có kinh tế phát triển ổn định; bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thủ tướng nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong những năm qua đã mang lại những giá trị tinh thần cao đẹp, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội từ mỗi thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư trong cả nước.

“Đã đoàn kết rồi phải đoàn kết hơn nữa", Thủ tướng nhấn mạnh điều này và mong cấp ủy, chính quyền, bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất là khi gặp khó khoăn, hoạn nạn, "tối lửa tắt đèn có nhau".

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại ngày hội. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cho rằng Ngày hội Đại đoàn kết vừa là dịp cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, vừa kiểm điểm lại những việc đã làm để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội địa phương vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, cuộc sống của một bộ phận người dân cần cải thiện.

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và bà con nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên để có cuộc sống tốt hơn với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

ĐẠI ĐOÀN KẾT ĐỂ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN CHO NHÂN DÂN

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã đạt được, tổng kết, nhân rộng những kinh nghiệm hay, bài học tốt, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, tiếp tục động viên nhân dân tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, với tinh thần "sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, nhân dân làm nên lịch sử".

Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục vận động, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng để phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, người dân bị ảnh hưởng thiên tai, bão số 3.

Thủ tướng thăm hòi trò chuyện với bà con, và các cháu thiếu nhi dự ngày hội. Ảnh: VGP.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước âm mưu chống phá, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Thủ tướng lưu ý thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong năm 2025 và phong trào thi đua xây dựng 3.000 km cao tốc, tiếp tục ủng hộ dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Nhấn mạnh Lạng Sơn là địa phương "phên dậu" phía Bắc của Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần chú trọng làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, mỗi người dân là một cột mốc bảo vệ biên giới, chủ quyền.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, thúc đẩy giao thương, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật tại khu vực biên giới, cửa khẩu, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Qua đó, để mỗi bên phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mình, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng biên giới.

Thủ tướng cũng mong muốn Lạng Sơn đi đầu trong xây dựng cửa khẩu thông minh với Trung Quốc. Từ đó, nhân rộng sang các tỉnh biên giới khác; khắc phục điểm nghẽn giao thông để phát triển giao thông liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, công dân số.

Lãnh đạo Chính phủ mong muốn và tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể bà con tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết hơn nữa, trên dưới một lòng, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân. Quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

"Đại đoàn kết là giá trị tinh thần, giá trị cốt lõi của dân tộc chúng ta. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong mỗi khu phố, trong thị trấn, trong huyện, trong tỉnh, trong cả nước, đoàn kết quốc tế, đoàn kết với các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng.

Phát huy sức mạnh bên trong và bên ngoài; mang lại sản phẩm, hiệu quả cân đong đo đếm được, góp phần đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao", người đứng đầu Chính phủ nêu rõ.