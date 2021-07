Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó chủ tịch 18 tỉnh

Cụ thể, tại Quyết định 1126/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 1125/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 1131/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 1132/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 1133/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 1134/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Phan Văn Đa, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Phạm S, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 1135/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 1136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 1138/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Tại Quyết định 1139/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với: Ông Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông; bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định số 1140/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định số 1141/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1142/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1143/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Ô Pích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021; ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 -2021.

Tại Quyết định số 1147/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1148/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 -2021; ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Ngọc Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định số 1149/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định số 1150/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đối với TP.HCM, tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Lần lượt tại các Quyết định số: 1177/QĐ-TTg, 1178/QĐ-TTg, 1179/QĐ-TTg, 1181/QĐ-TTg, 1182/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Hòa Bình (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021); ông Dương Anh Đức (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021); bà Phan Thị Thắng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021); ông Võ Văn Hoan (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021); ông Ngô Minh Châu (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021)

Đối với tỉnh Bến Tre, tại Quyết định số 1144/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1145/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Minh Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Kon Tum, tại Quyết định số 1184/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1183/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Ngọc Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, tại Quyết định số 1185/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1187/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Huyền, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, tại Quyết định số 1196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1195/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021; ông Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Hà Nam, tại Quyết định số 1199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1198/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021; ông Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Bình Định, tại Quyết định số 1219/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, tại Quyết định số 1222/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021; ông Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021; ông Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.