Thừa Thiên - Huế thu từ du lịch bứt phá trong 3 tháng đầu năm

Theo thông tin từ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I của tỉnh này ước tăng 1,04% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: Bia, tôm đông lạnh, sản xuất điện…

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I của Thừa Thiên - Huế ước đạt gần 4.900 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước tăng 3,5%. Nông nghiệp có mặt khởi sắc, sản lượng thủy sản khai thác tăng 2,1%; đàn lợn tăng 3,8%; đàn gia cầm tăng 1,7%.

Khu vực dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong 3 tháng qua tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 3 ước đạt khoảng 4.369,6 tỷ đồng, tăng 18,3%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.262,1 tỷ đồng, chiếm 75%, tăng 13,5%.

Trong Quý I/2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 13.322,2 tỷ đồng, tăng 20,5% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.996,3 tỷ đồng, tăng 13,8%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân Quý I tăng 2,79%.

Đặc biệt, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế trong quý I có bứt phá khi lượng khách du lịch ước đạt 633.000 lượt, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 256.000 lượt, gấp 55 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.415 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, đã cấp mới 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 916 tỷ đồng (trong đó 4 dự án FDI với vốn đăng ký 26,5 triệu USD); thu hồi 1 dự án FDI với vốn đăng ký 34,5 triệu USD. Tính đến 27/3, có 196 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.224,6 tỷ đồng, giảm 5,8% về lượng và giảm 19,8% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 129 doanh nghiệp, giảm 104 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 266 doanh nghiệp, giảm 7 doanh nghiệp; giải thể 28 doanh nghiệp, giảm 4 doanh nghiệp.

Đối với đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, trong Quý I, Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khởi công các dự án trọng điểm: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,…

Mặc dù có một số lĩnh vực tăng trưởng khá, nhưng bức tranh kinh tế Quảng Bình vẫn còn một số vấn đề đáng lưu tâm. Điển hình như kim ngạch xuất khẩu 3 tháng qua của Thừa Thiên - Huế đã giảm 18,74% so với cùng kỳ; các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh giảm tập trung chủ yếu ở nhóm hàng xơ, sợi dệt các loại và sản phẩm gỗ. Lũy kế, kinh ngạch nhập khẩu trong Quý I của Thừa Thiên - Huế ước đạt 123,6 triệu USD giảm 38,5%.

Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: nguyên phụ liệu dệt may ước 67,1 triệu USD, giảm 54,1%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 12,0 triệu USD tăng gấp 2 lần; thủy sản ước đạt 1,47 triệu USD, tăng gấp 5 lần; nhóm hàng hóa khác hơn 41 triệu USD, tăng gấp 2,1 lần. Mặc dù chỉ số IPP quý I tăng, song công nghiệp khai khoáng ước giảm 12,67%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước giảm 0,66%.

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 28/3, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giải ngân là 601,697 tỷ đồng/5.923,257 tỷ đồng, đạt 10,2% kế hoạch. Ngoài ra, đã giải ngân các nguồn vốn giao bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022 là 151,431 tỷ đồng/705,703 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch.

Tổng số kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giao đến nay là gần 6.629 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là hơn 753 tỷ đồng, đạt 11,4% kế hoạch.

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến nay, 5 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện, 21 dự án cần giám sát đặc biệt, 1 dự án tiếp tục rà soát thu hồi/thu hồi một phần và đã thu hồi 35 dự án/79 dự án rà soát, giám sát.