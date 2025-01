TP.HCM tăng cường điều tiết ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Ngày 13/1, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã có buổi làm việc với các sở, ngành, Công an Thành phố về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố và công tác phối hợp phục vụ Tết Nguyên đán tại một số khu vực trọng điểm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban An toàn Giao thông TP.HCM Nguyễn Thành Lợi cho biết từ khi Luật Trật tự, an toàn giao thông 2024 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực có xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông ở một số tuyến đường, giao lộ như Phạm Văn Đồng, Quang Trung, Thống Nhất, Ba Tháng Hai,…

Lý giải nguyên nhân, ông Lợi cho biết việc gia tăng tình hình ùn tắc giao thông do hiện đang là dịp cuối năm, khu vực trung tâm Thành phố thường diễn ra nhiều sự kiện và các hoạt động lễ, hội. Bên cạnh đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân tăng cao, công tác tổ chức giao thông còn bất cập; người dân có sự thay đổi hành vi tham gia giao thông…

Mặt khác, ông Lợi cũng đánh giá ý thức của người dân được nâng cao sau khi Nghị định 168 áp dụng. Luật mới áp dụng nên sẽ tác động phần nào đến người dân, nhưng các quy định nhằm hướng đến đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu kết luận cuộc họp - Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Theo Phó Giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Đình Dương, sau khi áp dụng Nghị định 168, tình hình tai nạn giao thông ở thành phố giảm 24% so với cùng kỳ, các vi phạm khác cũng giảm.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM thông tin thêm về tình trạng ùn ứ dịp cuối năm tại khu vực trung tâm Thành phố, các tuyến đường, giao lộ do gần đây Công an Thành phố mới diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn, một số tuyến đường phải hạn chế xe, việc chiếm dụng lòng đường dẫn đến xe bị ùn ứ, nhất là giờ cao điểm.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá, tình hình giao thông ở Thành phố sẽ phức tạp do chuẩn bị đến cao điểm Tết Nguyên đán và lễ hội mùa Xuân.

Do đó, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp triển khai thực hiện giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố thông qua các biện pháp như: Lắp đặt bổ sung các đèn tín hiệu giao thông cho phép rẽ phải, rẽ trái hoặc đi thẳng; tăng cường phối hợp và bố trí các lực lượng tham gia điều tiết giao thông vào các khung giờ cao điểm, các khu vực đông đúc và các giao lộ có lưu lượng phương tiện giao thông cao;…

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ và chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông và các văn bản hướng dẫn thi hành các quy tắc tham gia giao thông an toàn.

“Thường xuyên, kịp thời thông tin tình hình giao thông; triển khai các biện pháp tổ chức giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, nhất là vào thời gian cao điểm trước và sau Têt Nguyên đán Ất Tỵ 2025…Khi phát sinh ùn ứ, các lực lượng cần phối hợp và có phương án xử lý nhanh tạo thuận lợi cho người dân đi lại”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo.