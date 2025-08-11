Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc
Hoàng Việt
11/08/2025, 19:15
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, chiều 10/8, tại thủ đô Seoul, Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp thân tình với các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Buổi gặp diễn ra trong không khí ấm cúng và thân tình...
Bày
tỏ vui mừng và xúc động khi gặp các cô dâu Việt đang sinh sống tại
Hàn Quốc, Phu nhân Ngô Phương Ly gửi đến các chị em những tình cảm ấm áp, thân
thương từ quê nhà.
Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã
đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, phản ánh tầm cao mới trong hợp
tác song phương, không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn giao lưu nhân dân, giao
lưu văn hoá, mà trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng vai trò vô
cùng quan trọng.
Hiện
nay cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trở thành cộng đồng lớn mạnh với
hơn 350.000 người, trong đó có hơn 100.000 gia đình Việt Nam. Thông qua đó mỗi gia đình đa văn hoá Việt - Hàn chính là cầu nối, là sứ giả của tình
hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Lắng nghe các chị em chia sẻ về cuộc sống nơi
đất khách quê người, phu nhân chia sẻ, sống xa quê, các chị em sẽ gặp phải
những khó khăn khăn từ sự khác biệt trong ngôn ngữ, văn hoá hay việc cần thích
nghi với cuộc sống mới nơi bản địa…
Tuy
nhiên, Phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ của
những ngày đầu sang Hàn Quốc, những cô dâu Việt Nam đã hoà nhập dần với cuộc
sống xa xứ, nỗ lực tìm kiếm cuộc sống tươi đẹp hơn. Dù phải nỗ lực vượt qua
những rào cản và hòa nhập với cuộc sống mới nhưng các chị em vẫn không quên gìn
giữ văn hóa dân tộc trong từng tiếng nói, phong tục tập quán.
Phu nhân vui mừng
nhận thấy các chị em đã tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ
lẫn nhau, đóng góp cho xã hội sở tại và giữ mối liên hệ chặt chẽ với quê hương,
vun đắp một cuộc sống mới, ổn định và hạnh phúc.
Phu
nhân Tổng Bí thư mong rằng dù có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay cần sự hỗ trợ
nào, các chị em có thể tìm đến Đại sứ quán tại Seoul, Tổng Lãnh sự quán tại
Busan hoặc các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc để được lắng nghe, chia sẻ
và hỗ trợ giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của mình.
Phu nhân nhấn mạnh
Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận
không tách rời, là máu thịt của dân tộc, luôn theo sát đời sống của bà con xa
xứ, trong đó đặc biệt quan tâm tới đời sống của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng
nước ngoài.
Bày
tỏ vinh dự khi Phu nhân Ngô Phương Ly dành thời gian gặp gỡ thân tình, các cô
dâu Việt tại Hàn Quốc đã chia sẻ về cuộc sống. Qua các câu chuyện, họ đều khẳng
định dù sinh sống tại "xứ sở kim chi" nhưng mọi người đều cố gắng mỗi
ngày và phấn đấu để sống tốt hơn nữa, không chỉ chăm lo cho gia đình mình có
cuộc sống êm ấm mà còn giúp đỡ xã hội để cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa và giá
trị hơn nữa.
Ngoài
ra, do việc tổ chức các lớp học tiếng Việt còn gặp nhiều khó khăn về giáo viên
và giáo trình giảng dạy, các cô dâu Việt mong muốn sẽ có thêm nhiều kiều bào
tham gia lớp tập huấn tiếng Việt và được cung cấp giáo trình phù hợp với lứa tuổi
của con em các gia đình đa văn hóa.
Các cô dâu cũng mong muốn có thêm nguồn hỗ
trợ để giúp cho các gia đình mẹ đơn thân. Chia sẻ về những mong muốn, các cô
dâu mong được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện trong việc nhận trở lại quốc tịch;
hỗ trợ các mẹ và các con có cơ hội thường xuyên về Việt Nam tham gia các chương
trình trải nghiệm văn hóa ở Việt Nam để gắn kết với quê hương, đất nước Việt
Nam, qua đó sẽ thấy tự hào hơn vì là người mang dòng máu Lạc Hồng.
Tiếp theo buổi gặp mặt các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 11/8 Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Hye Kyung đã tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tại quận Yongsan, Seoul.
Hai phu nhân cùng nghe Giám đốc Bảo tàng Yoo Hong Joon giới thiệu về các bảo vật như tượng bán gia tư duy, bộ sách ghi chép nghi lễ của triều đình, bình gốm bạch từ thời Joseon, tượng Phật chùa Gamsansa…
Chuyến tham quan kéo dài khoảng 90 phút, kết thúc tại cửa hàng lưu niệm. Bà Ngô Phương Ly đã mua một chiếc khăn tắm in hình áo long bào để làm quà cho chồng. Hai phu nhân sẽ gặp lại nhau trong quốc yến có sự tham dự của lãnh đạo hai nước và giới doanh nghiệp.
