Huế đề xuất đầu tư 1.200 tỷ xây dựng và nâng cấp trường học các xã vùng biên

UBND thành phố Huế vừa đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng xây dựng và nâng cấp hệ thống trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại 5 xã biên giới A Lưới, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên.

Thực hiện Công văn số 4408/BGDĐT-KHTC ngày 29/7/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề xuất danh mục xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu thực tế và đề xuất phương án đầu tư. Công tác rà soát được thực hiện tại 5 xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.

Kết quả cho thấy, nhu cầu xây dựng và nâng cấp trường học tại khu vực này là cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh, đặc biệt là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, thành phố lựa chọn phương án quy hoạch mạng lưới và đầu tư xây dựng các trường tiểu học, trung học cơ sở tại 5 xã theo hướng đảm bảo điều kiện học nội trú, bán trú.

Cụ thể, sẽ xây dựng mới 4 trường bán trú, nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại trung tâm các xã A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5. Riêng tại xã A Lưới 2, thành phố đề xuất nâng cấp, cải tạo và mở rộng Trường Trung học cơ sở và Dân tộc nội trú hiện có thành trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở nội trú.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra thực địa vị trí dự kiến xây dựng trường học tại các xã biên giới

Bên cạnh đó, 12 trường tiểu học, trung học cơ sở hiện có tại 5 xã cũng sẽ được đầu tư nâng cấp, cải tạo để duy trì hoạt động dạy học và đảm bảo đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho toàn bộ các hạng mục tại 5 xã A Lưới được ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn dành cho xây mới, cải tạo, nâng cấp và mở rộng 5 trường trung tâm tại 5 xã khoảng 800 tỷ đồng; phần vốn cho nâng cấp, cải tạo 12 trường hiện có khoảng 400 tỷ đồng.

Thành phố Huế đặt mục tiêu khởi công trước ngày 30 tháng 8 năm 2025 hai dự án trọng điểm. Thứ nhất là Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã A Lưới 3, bao gồm xây mới trường này và nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hồng Thái cùng Trường Tiểu học Hồng Thượng. Thứ hai là Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã A Lưới 4, bao gồm xây mới trường này và nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Roàng.

Ba dự án còn lại tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5 dự kiến khởi công trước ngày 30/12/2025. Khi hoàn thành, các trường học mới và nâng cấp sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh vùng biên giới, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất trong giai đoạn mới.