Huế đề xuất đầu tư 1.200 tỷ xây dựng và nâng cấp trường học các xã vùng biên
Nguyễn Thuấn
11/08/2025, 18:30
UBND thành phố Huế vừa đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng xây dựng và nâng cấp hệ thống trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại 5 xã biên giới A Lưới, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên.
Thực hiện Công văn số 4408/BGDĐT-KHTC ngày 29/7/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề xuất danh mục xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu thực tế và đề xuất phương án đầu tư. Công tác rà soát được thực hiện tại 5 xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.
Kết quả cho thấy, nhu cầu xây dựng và nâng cấp trường học tại khu vực này là cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh, đặc biệt là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, thành phố lựa chọn phương án quy hoạch mạng lưới và đầu tư xây dựng các trường tiểu học, trung học cơ sở tại 5 xã theo hướng đảm bảo điều kiện học nội trú, bán trú.
Cụ thể, sẽ xây dựng mới 4 trường bán trú, nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại trung tâm các xã A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5. Riêng tại xã A Lưới 2, thành phố đề xuất nâng cấp, cải tạo và mở rộng Trường Trung học cơ sở và Dân tộc nội trú hiện có thành trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở nội trú.
Bên cạnh đó, 12 trường tiểu học, trung học cơ sở hiện có tại 5 xã cũng sẽ được đầu tư nâng cấp, cải tạo để duy trì hoạt động dạy học và đảm bảo đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho toàn bộ các hạng mục tại 5 xã A Lưới được ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn dành cho xây mới, cải tạo, nâng cấp và mở rộng 5 trường trung tâm tại 5 xã khoảng 800 tỷ đồng; phần vốn cho nâng cấp, cải tạo 12 trường hiện có khoảng 400 tỷ đồng.
Thành phố Huế đặt mục tiêu khởi công trước ngày 30 tháng 8 năm 2025 hai dự án trọng điểm. Thứ nhất là Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã A Lưới 3, bao gồm xây mới trường này và nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hồng Thái cùng Trường Tiểu học Hồng Thượng. Thứ hai là Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã A Lưới 4, bao gồm xây mới trường này và nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Roàng.
Ba dự án còn lại tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5 dự kiến khởi công trước ngày 30/12/2025. Khi hoàn thành, các trường học mới và nâng cấp sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh vùng biên giới, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất trong giai đoạn mới.
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường
Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...
Nghiên cứu phạt lao động công ích với người vi phạm luật giao thông
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera, nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích phù hợp với tâm lý và khả năng của người vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết hợp hình thức xử phạt hành chính với giáo dục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm...
Sự việc “Gà lôi trắng” và sự “tréo ngoe” của các văn bản pháp luật
Sự việc nông dân Thái Khắc Thành bị kết án do nuôi và nhân giống gà lôi trắng đã khiến dư luận mạng xã hội dậy sóng những ngày vừa qua. Người dân có được phép nuôi sinh sản và bán (thương mại) đối với những động vật thuộc loài hoang dã nguy cấp hay không? Về vấn đề này, dường như đang có sự “tréo ngoe” chưa thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật...
Chi tiết mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên TP. HCM sau sáp nhập
Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn theo hai mức khác nhau…
Đề xuất tăng mức vay hỗ trợ tạo việc làm lên tới 10 tỷ đồng
Mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay, lên 200 triệu đồng; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay có thể lên 10 tỷ đồng, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: