Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp: Đề xuất quy định mua sắm, đấu thầu theo trình tự rút gọn

Tiếp tục Phiên họp thứ 48, chiều 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng
khẩn cấp.
Theo Báo cáo tóm tắt một số nội dung lớn tiếp thu, chỉnh lý
dự thảo luật, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo
luận, cho ý kiến về dự án luật với 58 lượt ý kiến.
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê
Thị Nga nhận thấy trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, các cơ quan đã bổ sung
nhiều cơ sở khoa học, thực tiễn thông qua các hoạt động khảo sát, tọa đàm; góp
phần hoàn thiện dự thảo luật để trình Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đảm bảo đầy
đủ, chất lượng.
Bà Nga nhất trí với bố cục của dự thảo. Sau khi tiếp thu, chỉnh
lý, dự thảo gồm 6 chương với 35 điều, giảm 7 điều so với dự thảo luật mà Chính phủ
trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9. Việc sắp xếp bố cục lại một số điều trong các
chương đã đảm bảo hợp lý hơn, đầy đủ, ngắn gọn.
Điều 6 quy định về hoạt động tố tụng trong tình trạng khẩn cấp.
Góp ý điều khoản này, bà Nga cơ bản tán thành nội dung và quy định theo nguyên
tắc chung.
Tuy nhiên, để đảm bảo thuận lợi, thống nhất trong quá trình
thực hiện, hạn chế tối đa việc làm ảnh hưởng đến quyền con người, quyền công
dân, bà Nga đề nghị cần bổ sung quy định giao Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân
dân tối cao chủ trì, phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ
Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan
quy định chi tiết điều này.
“Đối với các quy định về cho phép kéo dài thời hạn tố tụng
vì lý do bất khả kháng, do thiên tai, do dịch bệnh tại các Điều 148, 229, 247 của
Bộ luật Tố tụng hình sự cũng đều phải quy định giao cho Viện trưởng Viện Kiểm
sát tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và quy định
chi tiết. Do đó, đề nghị tại Điều 6 cần có nội dung giao các cơ quan để quy định
chi tiết”, bà Nga nêu rõ.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết cần tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ hơn tiêu chí, điều kiện, quy trình ra
quyết định nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa tính kịp thời và kiểm soát quyền lực.
Đối với các tình huống đặc biệt khẩn cấp có thể quy định cơ chế quyết định trước,
báo cáo sau; nhưng cũng cần kèm theo thời hạn và trách nhiệm giải trình cụ thể.
Về cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm, trong tình trạng
khẩn cấp, sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương là yếu tố then
chốt. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ hơn cơ chế chỉ
huy thống nhất, phân cấp, phân quyền linh hoạt; đồng thời thiết lập kênh thông
tin, cảnh báo sớm và cơ chế phản ứng nhanh.
Bên cạnh đó cần có điều khoản quy định trách nhiệm của người
đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ, thiếu quyết đoán hoặc vi phạm quy định.
Khi thực hiện tình trạng khẩn cấp thường đòi hỏi phải huy động
nhanh các nguồn lực về tài chính, nhân lực, vật lực và phương tiện, vì vậy, bà
Nguyễn Thị Thanh đề nghị bổ sung quy định về quỹ dự phòng đặc thù.
Đồng thời có
cơ chế mua sắm, đấu thầu theo trình tự rút gọn; cũng như chính sách động viên
nhân lực, phương tiện của tổ chức, cá nhân, theo hướng vừa bảo đảm đáp ứng yêu
cầu cấp bách, vừa phòng ngừa lạm dụng và thất thoát.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng dự thảo cần
thể hiện rõ tinh thần tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân,
ngay cả khi chúng ta thực hiện tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp hạn chế quyền
con người (nếu có) phải được quy định rõ ràng, minh bạch, có thời hạn và chịu
trách nhiệm giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc cơ quan có thẩm
quyền.
Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần
Quang Phương khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động,
tích cực của cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan trong việc
nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật.
Ông Phương cho rằng
các ý kiến đã được tiếp thu trên tinh thần đổi mới tư duy trong xây dựng pháp
luật, đồng thời bảo đảm tính khoa học, phù hợp thực tiễn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng, An ninh và
Đối ngoại chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, các cơ quan của
Quốc hội và cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ, hoàn thiện
hồ sơ, xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan theo quy định trước
khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, bảo đảm chất lượng cao nhất.
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 4 dự thảo gồm Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.