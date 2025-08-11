Canada mất hàng chục nghìn việc làm vì thuế quan Mỹ

Nền kinh tế Canada mất hàng chục nghìn việc làm trong tháng 7 vừa qua, dẫn tới tỷ lệ người có việc làm giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng...

Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy tác động tiêu cực của thuế quan Mỹ đối với nền kinh tế Canada.

Số liệu thống kê chính thức do cơ quan thống kê quốc gia Statistics Canada công bố cách đây ít ngày cho thấy nước này mất 40.800 công việc trong tháng 7, sau khi có thêm 83.000 công việc mới trong tháng 6. Do đó, tỷ lệ người có việc làm trong tổng số dân trong độ tuổi lao động giảm còn 60,7%. Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp của Canada trong tháng 7 giữ nguyên ở mức 6,9%, gần mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Canada có 13.500 công việc mới trong tháng 7 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 7%.

“Thị trường lao động Canada đã quay trở lại với hiện thực trong tháng 7”, nhà kinh tế cấp cao Michael Davenport của công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics nhận định trong một báo cáo.

Thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên các ngành hàng gồm thép, nhôm và ô tô đã gây ra tác động tiêu cực đối với lĩnh vực sản xuất của Canada và khiến các công ty của nước này cắt giảm kế hoạch tuyển dụng lao động - Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) đã lên tiếng cảnh báo. Ngoài ra, Canada còn bị ông Trump áp thuế quan đối ứng ở mức cao 35% và đang cố gắng đàm phán với Mỹ để được giảm.

Trong tháng 7, số lao động làm trong lĩnh vực sản xuất của Canada giảm gần 10.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Những ngành liên quan đến thép, nhôm và ô tô đều giảm bớt việc tuyển dụng và sa thải bớt lao động. Ông Marty Warren, Giám đốc quốc gia Canada của nghiệp đoàn công nhân thép United Steelworkers (USW) cho biết đã có khoảng 1.000 thành viên của nghiệp đoàn bị sa thải.

Chuyên gia Davenport dự báo sẽ tiếp tục có thêm những đợt sa thải ở Canada trong những tháng sắp tới, khiến nền kinh tế nước này mất thêm 140.000 công việc và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên vùng 7,5% vào cuối năm nay.

Cũng có một số ngành nghề trong nền kinh tế Canada giữ được công ăn việc làm trong bối cảnh sức ép từ thuế quan, nhưng báo cáo của Statistics Canada cho thấy từ đầu năm đến nay, việc làm ở nước này gần như không có sự tăng trưởng ròng. Tỷ lệ sa thải lao động của tháng 7 là 1,1%, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn những người mất việc trong tháng 7 ở Canada là lao động trong độ tuổi từ 15-24, nhóm có tỷ lệ thất nghiệp lên tới 14,6%, cao nhất từ tháng 9/2010 ngoại trừ giai đoạn đại dịch Covid-19 trong các năm 2020-2021. Tỷ lệ lao động có việc làm trong nhóm này - nhóm chiếm 15% tổng dân số trong độ tuổi lao động của Canada - giảm còn 53,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/1998 ngoại trừ giai đoạn đại dịch.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất tham chiếu, nhưng phát tín hiệu có thể giảm lãi suất trong thời gian tới nếu lạm phát tiếp tục được kiểm soát và tăng trưởng kinh tế suy yếu.

“Bây giờ, chúng tôi khá tin tưởng rằng BOC sẽ nối lại việc giảm lãi suất vào tháng tới. Tuy nhiên, nếu báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tuần tới mạnh hơn dự báo, họ có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất”, nhà kinh tế Alexandra Brown cảu công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận xét.

Cũng theo báo cáo thống kê, tiền lương bình quân theo giờ của lao động có hợp đồng dài hạn ở Canada tăng 3,5% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 37,66 đôla Canada/giờ, cao hơn so với mức tăng 3,2% ghi nhận trong tháng 6.