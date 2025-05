TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng cấp sổ hồng hơn 71.000 căn hộ, thửa đất

Ngày 21/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về kết quả sau 6 tháng hoạt động của Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố (viết tắt là Tổ công tác 5013).

Cũng trong sáng 21/5, Tổ công tác 5013 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố kiêm Tổ trưởng Tổ công tác đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp để xem xét việc gỡ vướng cho 7 dự án nhà ở thương mại. Cụ thể:

1. Tòa nhà căn hộ, văn phòng dịch vụ, thương mại dịch vụ HH4-3 tại phường Bến Nghé (quận 1) do Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Elegance làm chủ đầu tư với 630 căn hộ và 398 căn officetel.

2. Lô H - chung cư TDH Riverview, phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư quy mô 214 căn hộ.

3. Chung cư TDH, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư với quy mô 168 căn hộ.

4. Khu nhà ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức, do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long làm chủ đầu tư 256 nền đất.

5. Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, do Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh Địa ốc III làm chủ đầu tư, quy mô 382 nền đất và 568 căn chung cư.

6. Khu phức hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Dự án do Công ty Cổ phần SSG Văn Thánh làm chủ đầu tư với 123 căn hộ, 54 văn phòng, 8 trung tâm thương mại.

7. Chung cư cao cấp The Estella, số 88/4 Song Hành, phường An Phú, TP Thủ Đức, do Công ty TNHH Liên doanh Estella làm chủ đầu tư, quy mô 719 căn hộ.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo cùng với ý kiến các chủ đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng đồng ý tiến hành cấp sổ hồng cho những dự án đã hoàn thiện thủ tục.

Ngoài ra, đối với những dự án chưa hoàn thiện thủ tục, những nội dung cần bổ sung thì các chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện để Văn phòng Đăng ký Đất đai TP. Hồ Chí Minh tiến hành cấp sổ hồng cho chủ đầu tư cũng như người mua nhà.