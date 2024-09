Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 25/9, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 434/TB-VPCP về kết luận Hội nghị chuyên đề về "Nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến" của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

BA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thông báo cho biết trên cơ sở báo cáo tổng quan về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông; ý kiến phát biểu, tham luận của bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cho rằng, bên cạnh bài học kinh nghiệm mà các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ, cần nhân mạnh ba bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc dành thời gian, công sức quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, kịp thời biểu dương, khen thường và xử lý những vi phạm, khuyết điểm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, phải thống nhất nhận thức và hành động, “không có gì là không thể”, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, “làm việc nào dứt việc đó”, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; tinh thần chỉ có bàn làm, không bàn lùi, đã nói là phải làm, đã cam kết hải thực hiện, đã đi thì phải đến, đã ra quân là phải chiến thắng.

Thứ ba, đề cao trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy mạnh truyền thông, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

CHÍN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp quán triệt với khí thế tiến công mạnh mẽ, phát huy tinh thần “1 mục tiêu”, “2 trụ cột”, “3 đột phá”, “4 không”, “5 đẩy mạnh, tăng cường”; tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải chủ động, tích cực vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập và nguyên nhân đã nêu; lấy kết quả thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong các tiêu chí đánh giá tín nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong nhiệm kỳ.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, trong đó rà soát, phát hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung những bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống các quy định, văn bản quy phạm pháp luật…

Hai là, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa, kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh các thủ tục hành chính, quy định kinh doanh; cương quyết xóa bỏ cơ chế xin - cho; tạo môi trường công khai, minh bạch, trong sạch để cán bộ không mắc phải những sai phạm; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời góp phần xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo.

Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính nội bộ và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ; khẩn trương phân cấp, phân quyền cho địa phương thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng cấp nào làm tốt nhất thì giao, đặc biệt là cấp cơ sở gần dân nhất.

Chuyển đổi mạnh mẽ sang xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông sớm trình Chính phủ ban hành đầy đủ các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Giao dịch điện tử trong tháng 9/2024; các bộ, ngành rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo hướng sử dụng hồ sơ hành chính dưới dạng dữ liệu số, hoàn thành trước ngày 15/12/2024.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến: Rà soát, đánh giá lại, đổi mới cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về mức độ, thuận lợi, đơn giản, thân thiện với môi trường, người dùng, xanh hóa các dịch vụ công, hoàn thành trước ngày 15/12/2024; Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, thiết kế, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở cãt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu, liên thông điện tử, bảo đảm người dân chỉ cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho cơ quan nhà nước.

Thực hiện thành công các nhiệm vụ đến năm 2025 là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Hoàn thành cung cấp toàn bộ 76/76 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, trong đó đối với 02 nhóm dịch vụ công liên thông điện tử về khai sinh, khai tử.

Trong đó, yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung bảo đảm kết nổi, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và phần mềm dịch vụ công liên thông để triển khai thực hiện hiệu quả trong tháng 9/2024; Sớm có nghiên cứu, đánh giá, mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích để hoàn thiện hệ sinh thái trên môi trường điện tử cho người dân và doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2024;

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp, số hóa, cung cấp các dịch vụ công phi địa giới hành chính, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong chuyển đổi số, nhất là các đối tượng yếu thế.

Bốn là, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng, hoàn thành, đưa vào vận hành các Cơ sở dữ liệu quôc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 5/6/2024; chỉ đạo, khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng có chính sách miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ chữ ký số cá nhân cho người dân để thuận lợi trong việc ký số các giấy tờ, tài liệu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyên, hoàn thành trong năm 2024.

Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng lộ trình, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch trong năm 2024, đất đai trong năm 2025; đồng thời, phối họp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hoàn thành số hóa thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hộ tịch, đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Tăng cường đàm phán với các đối tác thương mại của Việt Nam để công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn, quy chuẩn kèm theo việc trao đổi thông tin, công nhận lẫn nhau đối với dữ liệu, chứng từ thương mại, chứng từ hành chính điện tử, thực hiện cửa khẩu thông minh.

Năm là, tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyển đổi số quốc gia thông suốt, hiệu quả. Trong đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia theo đúng Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ; Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuyển đổi số.

Sáu là, tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bảy là, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số, nhất là việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời động viên, khen thưởng các sáng kiến hay, cách làm mới, những tấm gương điển hình tiên tiến.

Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, trong đó có căn cứ trên kết quả thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tám là, đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong tháng 10/2024.

Chín là, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu, hỗ trợ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải pháp xử lý đối với cấp có thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao thực chất, hiệu quả chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và báo cáo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Phiên họp cuối năm 2024.