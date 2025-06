Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô “khủng”, chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 7/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái của Hùng, cùng quê Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê một nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram lập trình phần mềm dự án tiền ảo có tên Matrix Chaine (MTC), vận hành trên ví điện tử SafePal và nền tảng B2B Smart Trade, với chi phí khoảng 20.000 USDT (tương đương 520 triệu đồng). Nga, bạn gái Hùng, góp vốn 400 triệu đồng để cùng tham gia vận hành đường dây.

Sau khi phần mềm được triển khai, Hùng và đồng phạm bắt đầu tổ chức các buổi hội thảo, lập nhóm trên mạng xã hội, đưa ra các cam kết lợi nhuận “siêu khủng”, tuyển người đào tạo thành các “Leader” vùng nhằm khuếch trương uy tín và mở rộng mạng lưới. Các vùng hoạt động được phân chia cụ thể: miền Nam do Hồ Long Trí phụ trách; miền Trung và Tây Nguyên do Đinh Hữu Hay điều hành; Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý.

Chỉ trong chưa đầy hai năm, từ đầu 2023 đến cuối 2024, nhóm này đã xây dựng được một “cộng đồng đầu tư” với hơn 138.000 tài khoản từ hàng chục nghìn người trên cả nước, nạp tổng cộng 394.276.762 USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng, vào hệ thống, sau đó bị chiếm đoạt.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 19/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.