Vợ Tổng giám đốc PD3 đăng ký mua hơn 2 triệu cổ phiếu

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (mã DP3-HNX) công bố bà Lê Thanh Thủy - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2.085.000 CP DP3.

Theo đó, bà Lê Thanh Thủy, vợ ông Nguyễn Đình Khái Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT DP3 đăng ký mua 2.085.000 CP nhằm tăng sở hữu từ ngày 18/01/2024 đến ngày 16/02/2024. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu thành công, bà Thủy sẽ nắm khoảng 9,71% vốn và trở thành cổ đông lớn của công ty.



Tạm tính với mức giá trên thị trường, dự kiến bà Thủy sẽ phải chi ra hơn 154 tỷ đồng để hoàn thành giao dịch trên.

Hiện, Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khái đang giữ 3.150.850 cổ phiếu, chiếm 14,66% vốn điều lệ tại DP3.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DP3 vừa đăng ký bán ra 800.000 cổ phiếu nhằm giảm sở hữu tại công ty. Trước giao dịch, ông Tuấn đang nắm gần 2,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,68% vốn). Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/1 đến ngày 7/2/2024.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu quý 3/2023 của DP3 đạt hơn 91 tỷ, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, đạt 312 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2022 (359,55 tỷ). Trong kỳ, công ty ghi nhận các loại chi phí giảm mạnh. Do đó, DP3 báo lãi trước thuế quý 3/2023 đạt 23,6 tỷ, luỹ kế đạt 94 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ (85,44 tỷ); EPS 9 tháng đạt 3.475 đồng/cp.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2023 công ty đề ra là doanh thu đạt 450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu và vượt 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 15/1 giá cổ phiếu DP3 tăng 7,1% lên 73.900 đồng/cổ phiếu.